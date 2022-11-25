全台最大「點點心」進駐中壢！開幕首3日整單9折，還有8道新菜必吃

中壢人有福了！香港排店名店「點點心」正式要進駐中壢了，不僅號稱是全台佔地最大高達百坪以外，開幕首三日只要是中壢人還可享有超狂「全單9折」，另外同步推出全新8道新菜，準備手刀揪團吃起來了！

圖／緯豆集團提供

此次的「全台最大」點點心將於11月25日正式進駐大江購物中心進行試營運，而26日則將全新正式開幕。整體視覺風格強調森林綠植栽的舒適感，因此還特別打造「原野綠色」翻轉品牌形象；座位方面因應疫情以來的用餐習慣改變，還增設了包廂區與卡座沙發，希望給賓客最貼心的服務品質。

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為了拉攏新客與老饕前往用餐，除了中壢人開幕首三日整單九折以外，還有同步推出8道新菜，像是有香港經典不敗的「富貴碗仔翅」、喜歡紫蘇絕對不能錯過的「紫蘇炸蝦捲」，另外也有招牌「功夫XO醬燒賣」與必吃甜點「燙燙流沙球」等，光是外觀就令人垂涎三尺，絕對不能錯過，北部人快揪團衝去中壢吃一波吧！

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點點心「中壢大江店」開幕活動

開幕日：2022年11月26日

電話：03-4680345

地址：桃園市中壢區中園路二段501號GB樓

活動：首三日(11月25日至27日，中壢人全單9折

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