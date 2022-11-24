選舉日限定！ 全家「玉米濃湯霜淇淋」買一送一　大杯美式咖啡23元開喝

週末小確幸來了！ 本週五是一年一度的黑色購物節，接著周六是九合一大選日，全家便利商店重磅回歸，為大家帶來睽違已久的「霜淇淋買一送一」，還有週末限定超受歡迎的康康5，有大杯經典美式搭配自備杯折5元，平均最低23元開喝！

全家霜淇淋與嵜本SAKImoto Bakery攜手推出「玉米濃湯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

11/26除了記得要投票之外，也要把握選舉日當天一日限定的「Fami!ce全家霜淇淋」快閃買一送一，快鎖定推出就吸引網友們熱烈討論的Fami!ce X 嵜本 SAKImoto Bakery 聯名玉米濃湯霜淇淋，滿滿玉米香氣與濃郁奶香鹹甜交織，把握買一送一揪團吃起來。

Fami!ce全家霜淇淋與嵜本SAKImoto Bakery推出「玉米濃湯霜淇淋」，帶來鹹甜交織、衝擊味蕾的新滋味。圖／全家便利商店提供

此外，11/25至11/27日限時三天登場的「康康5」5樣5好康優惠，推出大杯經典美式2杯55元、大杯私品茶大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，買一送一商品則有怡漾鹼性離子水、浪味先餅乾、天然谷纖穀派燕麥棒。若搭配自備杯折5元優惠，等於大杯經典美式單杯最低23元就能開喝，且開放線上無期限寄杯、冰熱互換，同品項庫存寄杯上限10杯。

圖／全家便利商店提供

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