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咖啡控快收！ 「黑五優惠」超商、連鎖咖啡開喝 星巴克買1送1、摩斯咖啡買10送10

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

快揪好友一起來！ 迎接黑色星期五，各家超商咖啡連鎖紛紛祭出優惠跟風，除了四大超商皆有超值咖啡優惠、星巴克還有買1送1、摩斯咖啡更祭出買10送10，咖啡控想要省荷包就趁這一波！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN黑五咖啡好康，自11/25起至11/27限時3天，門市限定大杯濃萃美式、大杯黑糖珍珠撞奶、香鑽水果茶皆買1送1，另有濃萃拿鐵買2送1。另，OPEN POINT APP行動隨時即日起至11/29止，共有11款咖啡、飲品享「任選買5送2」優惠，品項包含：濃萃拿鐵、濃萃美式、脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、濃厚黑糖珍珠撞奶、蜂蜜拿鐵、大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

全家APP隨買跨店取祭出最新黑五限定優惠，即日起至11/25有「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」3大優惠，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023/1/31。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

●萊爾富

歡慶黑五，萊爾富11/25於全台萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取推出，Hi Café大杯特濃美式5杯169元、Hi Café大杯特濃拿鐵5杯199元，限時下殺6.1折。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

●OK mart

OK mart黑五限定優惠，11月25日當天於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」，加碼即日起至11/25前於OK mall雲端商城推「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠。

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

●星巴克

星巴克即日起至11/27推出「愛．Sharing」活動，憑ibon印出之小白單，活動期間到全台星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專
圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

●麥當勞

「阿里山雲霧單品咖啡」在麥當勞餐廳/得來速/歡樂送購買，單杯120元。「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券優惠價90元，限量供應。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

●摩斯漢堡

即日起至11/30到摩斯漢堡門市消費，消費兩杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡加購第二杯只要優惠價11元；同步在MOS Order App「安心取溫馨送」還有大杯摩斯咖啡或拿鐵咖啡都可享買5送3、買10送10。

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

●路易莎咖啡

即日起只要是路易莎黑卡會員，就可享有「衣索比亞 古吉 可蜜拉山茶花」黑卡優惠價，原價135元/杯，優惠價只要100元。

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

●85℃

每週五「85℃咖啡日」推出咖啡優惠，只要購買中大杯咖啡系列，就可享有第2杯半價優惠，限同品項/同大小，外送不適用。

圖／85˚C提供
圖／85˚C提供

●閃電咖啡

即日起至12/9，閃電咖啡推出2杯55折優惠。另外在11/30前透過FLASH COFFEE官方APP訂購並輸入折扣碼「FCNOVEL」，可享有紫薯芋香拿鐵、多多必冬美式、凍檸冷萃、FLASH 黑咖啡、黑金拿鐵買一送一。

圖／Flash Coffee Taiwan
圖／Flash Coffee Taiwan

●全聯

全聯推出早鳥咖啡優惠，每日上午至中午12點前，在全聯門市消費單筆滿百元，購買熱美式可享有15元優惠價，若合併自帶環保杯優惠，只要7元就能喝到熱美式。

全聯OFF COFFEE。圖／迷母豐盛提供
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