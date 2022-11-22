偶遇去這！韓流女神朴敏英來台想逛夜市，黃子佼最推「這夜市」
今晚迺夜市！台灣服飾品牌「ONE BOY」邀請韓流女神朴敏英作為全新代言人，並於昨日(11/21)發布會上，與主持人黃子佼開聊台灣印象，朴敏英特別說到「聽說夜市非常好玩，所以想去走走」，而黃子佼也推薦其中一個夜市，笑稱「台北只有一個夜市」，好讓粉絲知道去哪偶遇。
朴敏英在發布會上分享到「先前來台大多是為了工作，沒有什麼私人時間好好走逛，也聽說台灣夜市非常有趣，想去夜市走走看看，連現金都完美地準備好了，考慮明天(11/22)有時間就去夜市走走」，而聽到此處，黃子佼說道「可是夜市人會很多，妳會引起騷動耶」，朴敏英則自在地笑說「It's okay for me」，看出朴敏英親切也親民的大方性格。此外，黃子佼也特別推薦「寧夏夜市」，並開玩笑說「台北只有一個夜市」，好讓粉絲踩點偶遇女神。
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