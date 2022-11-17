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螢幕餵食超親民！ 「魔獸」霍華德來台狂吃夜市美食小吃 再開直播爽嗑龍蝦痛風火鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自IG@dwighthoward、爆廢公社公開版
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前NBA球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1雲豹後，來台的一舉一動引網民高度關注，14日晚間突然在IG開直播自己到桃園某夜市，品嚐在地美食小吃蚵仔煎、雞屁股等吃喝玩樂體驗，而16日再開IG直播分享他的「台灣火鍋」初體驗，大啖龍蝦、蛤蜊等痛風美食，樂於螢幕餵食，與粉絲們聊天同樂超親民！

圖／翻攝自IG@dwighthoward
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魔獸霍華德來台後，首度前往桃園夜市體驗台灣特色文化逛夜市，IG直播精采湧入破4,000人同時觀看，現場受到民眾圍觀也非常熱鬧，霍華德一路直播，過程中不僅體驗台灣夜市射飛鏢等遊戲，夜市店家紛紛把自家店內招牌送上，讓霍華德品嚐到包括雞排、蚵仔煎、地瓜球等夜市受歡迎小吃。

其中有網友拍下霍華德在不知情的狀況下，品嚐小吃「雞屁股」時爆笑表情，當他吃下第一顆之後頻頻點頭並詢問店家「chicken？（雞肉嗎？）」結果店家則回應「chicken ass（雞屁股）」，霍華德一聽「chicken ass？」從反應不及到突然恍然大悟的驚訝表情「chicken ass？Oh... Shit！」讓保鑣以及一旁民眾們全部都笑翻了。

圖/翻攝自爆廢公社公開版
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圖／翻攝自IG@dwighthoward
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霍華德16日晚間再次開直播，或許是因為即將比賽的緣故，他這次沒有選擇前往夜市爽嗑小吃，而是分享第一次大啖「台灣火鍋」的過程，全程與國內外球迷連線，大讚台灣食物和粉絲都很棒。

過程中仍不忘將各種海鮮通通下鍋，一口接一口，將各式海鮮蝦子、蛤蜊、龍蝦等抓進嘴裡狂嗑，也徒手剝蝦秀在螢幕前餵食粉絲，在享用美食的過程中，還接受粉絲的邀請一起直播聊天，可以說是相當親民！

圖／翻攝自IG@dwighthoward
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