高CP值南洋美食！ 錢都吉哆火鍋「亞洲美食節」 誠記、波記、文慶雞、池先生多國饗宴登場

大台北最有話題的自助百匯火鍋又有新花樣了！ 錢都餐飲集團吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」，自去年舉行多場受到好評的「台味美食趴」之後，2022年底全新推出充滿南洋風情的「吉哆亞洲美食節」，除原有的豐盛食材與高達9種湯底選擇外，邀請多家知名南洋風情料理如文慶雞的肉骨茶、誠記的越式美食、池先生的絲襪奶茶、馬友友的印度烤餅，於歲末打造最繽紛的多國美食饗宴。

圖／吉哆火鍋百匯

吉哆火鍋百匯的燉品區有來自新加坡知名餐廳「文慶雞Boon Keng Chicken」的肉骨茶，使用精選肉骨搭配中藥煲成精華，湯頭清甜甘美，另一道「沙嗲豬肉」則使用特調辛香料與鮮美豬肉大火熱炒逼出香氣、味美鹹香，搭配白飯或啤酒都是絕配；而越南料理由超過40年的「誠記」進駐，變身特色風味餐車「越式美食專區」，提供越式河粉搭配越式叉燒、牛肉丸及牛骨高湯精華，及越式法國麵包搭豐盛越式佐料，美味DIY即刻誕生！

圖／吉哆火鍋百匯

圖／吉哆火鍋百匯

另一端自助餐檯上一字排開台北東區知名港味茶餐廳代表「波記」的經典料理，原汁原味呈現XO醬炒蘿蔔糕、咖哩總匯及醇香濃郁的絲襪奶茶，勾起道地復刻港味魂；此外還引進以道地印度咖哩在台打出一片天的「馬友友印度廚房」，帶來必吃招牌「印度咖哩及原味烤餅」，涮嘴到無法停止。

圖／吉哆火鍋百匯 圖／吉哆火鍋百匯

甜品部分則與來自馬來西亞的「池先生」進行合作，可依照自己的喜好隨意裝填「摩摩喳喳」，加碼提供店內必喝招牌飲品「馬來式拉茶」無限暢飲；冰品則提供泰國第一品牌之「明果冰棒」枝仔冰，有南洋香芋、夏戀莓果、泰式奶茶等口味，絕對是飯後甜點的最佳選擇！

圖／吉哆火鍋百匯

圖／吉哆火鍋百匯

被顧客認證的高CP值自助美食，甚至被喻為是被火鍋店耽誤的「吉哆火鍋百匯」，除了上述佳餚，還有多款強檔美食琳琅滿目，天天輪番供應，讓大家不用出國也能在餐桌上享用熱情奔放的亞洲美食！

吉哆火鍋百匯

電話：02-22529416

地址：新北市板橋區文化路二段181號

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