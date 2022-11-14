全家霜淇淋最新檔期口味是「玉米濃湯」？網上掀起兩派討論，直呼：好難想像

全家霜淇淋準備換檔？日前，在臉書社團有網友分享買到「全家霜淇淋日」的20元霜淇淋，當時便有網友留言「看來口味要換檔了」，沒想到近日在臉書上就有網友上傳一張全家員工手冊照片，上面確實看到「新口味」的消息，不過看到「這口味」一出，就引起眾人留言討論。

全家與WA!COOKIES聯名口味。圖／全家便利商店IG

近日，有網友在PTT平台貼出從臉書看到的全家員工手冊照片，並打上「11/20換新口味－玉米濃湯」的標題。從照片看出，下一檔霜淇淋口味是「玉米濃湯」！讓網友們驚呼「哪泥」、「這我不行」，但也有網友表示「如果像玉米剉冰的話應該不錯吧」、「玉米其實跟冰蠻搭的」，甚至有網友建議改名「奶油玉黍」，掀起各自擁護的聲浪。

玉米濃湯示意。圖／擷取自蝦皮購物

此外，全家近期也推出新造型「萌布朗」霜淇淋，可於全家門市搜尋中找到販售門店。同時還有「第二件5折」優惠好康，即日起至11/19，到全家全台門市購買霜淇淋可享「第二件5折」，把握換檔前的最後機會，品嘗全家與WA!COOKIES聯名的玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖4種口味吧！

新造型「萌布朗」霜淇淋。圖／IG@love.on.foodplay授權

全家與WA!COOKIES聯名口味。圖／全家便利商店IG

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