TGI FRIDAYS「豬肋排買一送一」在這天！出示「+1歲」證件 甜點升級免費送

送走雙11後，迎來的是黑色星期五。美式餐廳TGI FRIDAYS再為黑色星期五推出買一送一優惠活動，一日限定人氣招牌「豬肋排」買一送一，最多可享買二送二，11/25快揪親朋好友大口吃肉去！

圖／取自TGI FRIDAYS Taiwan官網

不吃牛的朋友看過來！TGI FRIDAYS將於11/25黑色星期五當天祭出饕客們最愛的「豬肋排買一送一」超值好康，只要出示FB粉專活動畫面即可享優惠，動動手指先存圖，11/25準時領優惠啦！

圖／取自TGI FRIDAYS TaiwanFB粉專

此外，TGI FRIDAYS的「+1歲」生日回饋活動正在進行中，於12/5前至餐廳出示「+1歲」證件，並點指定餐點，即可免費多享用1根「超吉唰嘴香酥棒」，11歲送1根、21歲送2根等以此類推，份量升級為一餐畫下滿足的句號。

圖／取自TGI FRIDAYS TaiwanFB粉專

超吉唰嘴香酥棒。圖／開展餐飲集團提供

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