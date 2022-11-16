連續14天先領券！星巴克「全品項買一送一」，搶喝聖誕必點「太妃核果那堤」

最愛的星巴克全品項買一送一來囉！近日的星巴克好友分享活動大多有限特定飲品，本次的「2022 愛．Sharing 換好禮活動」帶著「全品項」回來了，聖誕必喝的「太妃核果那堤」也包含其中，買一送一揪好友開喝啦！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

本次星巴克自11/14起至11/27推出「愛．Sharing」活動，憑ibon印出之小白單，依指定流程兌換，即可享「全品項買一送一」。凡持紙本券至全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待(不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料)。

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」。圖／星巴克提供

·星巴克「2022 愛．Sharing 換好禮活動」

－活動時間

2022/11/14至2022/11/27止(每日限量發放序號，限1,428個，送完為止)。

－兌換流程

開啟愛．Sharing蒐集雪鈴金幣活動網站，進入我的雪鈴金幣單元->兌換紀錄->顯示星巴克好友分享券序號頁面，始可兌換取得序號。至ibon機台主畫面左上角選擇「代碼輸入」→輸入序號→列印兌換券後，持星巴克好友分享券紙本至星巴克門市櫃檯兌換。(相關活動詳請與辦法請至星巴克官網查詢)

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