夜市排隊「紅花鹽水雞」將插旗這！傳說中的麻辣鹽水雞必搭「辣椒沾醬」
夜市美食再擴店！說到臨江街夜市排隊美食，必先想到「紅花鹽水雞」。「紅花鹽水雞」於去年7月從攤販轉開第一間店面後，近期傳出下個插旗點在「樂華夜市」，未來逛樂華夜市又將多一樣美味選擇。
「紅花鹽水雞」開店至今將近30年，幾乎每次行經臨江街夜市都能看到排隊人潮，甚至會有饕客於營業前在店門口等待。近日傳出「紅花鹽水雞」租下了永和樂華夜市的黃金三角窗店面，目前正在裝潢中。喜歡吃鹽水雞的朋友，記得關注店家開幕消息。
「紅花鹽水雞」在網上有不少好評價，像是「店家出餐速度很快，推薦蔬菜、豆干類餐點」、「是臨江夜市傳說中的排隊麻辣鹽水雞」、「辣椒沾醬有夠好吃」、「終於了解大家為何排隊可以排成這樣」，藉此看出店家鹽水雞的超高人氣，就連醬料也不馬虎。
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