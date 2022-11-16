南台唯一「酒店式公寓」進駐高雄！最大72坪，樓下還有酒吧、法餐與咖啡館
號稱南台灣唯一也是首間的「酒店式公寓」進駐高雄了！從客廳、陽台、廚具與豪華房間統統都有，不僅如此最大坪數直接高達72坪，樓下還有四季餐廳，法式餐廳、酒吧、甜點屋與咖啡館統統都有，快撥打電話住起來了！
南台灣首家酒店式公寓其實是高雄晶英酒店集團旗下最新「御盟國際驛館」，主打美術館式公寓模式，坪數從最低的2房2廳56坪、3房2廳2衛62坪與4房2廳3衛72坪等，大片超採光的落地窗讓陽光灑進屋內，設備也非常齊全，分房型的浴缸、整套廚房與像是烤箱、微波爐等廚具，必備的洗衣機也看得到，幾乎只要一只行李箱與人就可以入住超方便。現在租期為3個月起，每間58,500元起，適合商用或各式短租需求的賓客入住。
御盟國際驛館也強調希望入住的賓客能擁有「一站式全滿足新體驗」，因此，共推出四種不同的餐廳，從酒吧、星級法餐、甜點屋和咖啡館統統都有，連飲食都顧好了，絕對值得入住體驗看看。
御盟國際驛館
地址：高雄市三民區九如一路819號
電話。07-9753-568
延伸閱讀：
．化身藝術殿堂！ 舊建築「星巴克漢中門市」推拾光藝展 11月底前打卡「特大杯買一送一」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言