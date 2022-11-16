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南台唯一「酒店式公寓」進駐高雄！最大72坪，樓下還有酒吧、法餐與咖啡館

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

號稱南台灣唯一也是首間的「酒店式公寓」進駐高雄了！從客廳、陽台、廚具與豪華房間統統都有，不僅如此最大坪數直接高達72坪，樓下還有四季餐廳，法式餐廳、酒吧甜點屋與咖啡館統統都有，快撥打電話住起來了！

圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

南台灣首家酒店式公寓其實是高雄晶英酒店集團旗下最新「御盟國際驛館」，主打美術館式公寓模式，坪數從最低的2房2廳56坪、3房2廳2衛62坪與4房2廳3衛72坪等，大片超採光的落地窗讓陽光灑進屋內，設備也非常齊全，分房型的浴缸、整套廚房與像是烤箱、微波爐等廚具，必備的洗衣機也看得到，幾乎只要一只行李箱與人就可以入住超方便。現在租期為3個月起，每間58,500元起，適合商用或各式短租需求的賓客入住。

圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

御盟國際驛館也強調希望入住的賓客能擁有「一站式全滿足新體驗」，因此，共推出四種不同的餐廳，從酒吧、星級法餐、甜點屋和咖啡館統統都有，連飲食都顧好了，絕對值得入住體驗看看。

御盟國際驛館

地址：高雄市三民區九如一路819號

電話。07-9753-568

圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

圖／御盟國際驛館
圖／御盟國際驛館

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