快訊

八旬清貧婦病逝家中 一雙兒女沒錢葬母伴屍3天

晚間連兩震！台東近海規模4.4地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

化身藝術殿堂！ 舊建築「星巴克漢中門市」推拾光藝展 11月底前打卡「特大杯買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

特色人文星巴克再加一！　全台各地星巴克特色門市總是讓人想要一訪再訪，舊建築門市「漢中門市」近期結合在地藝術於四樓藝文空間策展，邀大家以一杯咖啡品評在地人文風情的星巴克，更於11月底前推出hashtag打卡，就享星巴克「特大杯買一送一」！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

座落於台北西門町商圈的星巴克漢中門市，為將民國71年由救國團邀集當代知名的建築師 登琨艷先生等所設計之「蓮苑」翻新之門市，獨特內部挑高的天井與紅磚木質空間，讓人不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。今在星巴克進駐下，承襲著這段獨特的歷史，將成為新世代年輕人的藝文中心，同時做為連結在地社區與人文記憶的延續。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克漢中門市總計四層樓空間，主要於一至三樓提供顧客入座，四樓最新策劃為邀請到統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」攜手20位本土藝術家，舉辦「拾光，Light up your day」藝展，現場帶來了乘載著溫暖的藝術品，希望讓每一位顧客能拾起時光的溫柔，望向未來。

至11/30前，凡顧客於在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag「#玲廊滿藝拾光藝展」，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味、冰熱、容量皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待乙次，同時，現場可免費索取限量的拾光特製明信片，快來將溫暖分享給身邊的好友吧！

圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

延伸閱讀：

台北人開吃！大苑子限店獨家「大甲芋頭霜淇淋」只賣9天，另有3款「著時」飲品溫暖上市

從點餐看出你是什麼人！麥當勞員工分享「6種顧客類型」，長輩居然都愛點這2個品項？

星巴克 買一送一

相關新聞

化身藝術殿堂！ 舊建築「星巴克漢中門市」推拾光藝展 11月底前打卡「特大杯買一送一」

特色人文星巴克再加一！　全台各地星巴克特色門市總是讓人想要一訪再訪，舊建築門市「漢中門市」近期結合在地藝術於四樓藝文空間策展，邀大家以一杯咖啡品評在地人文風情的星巴克，更於11月底前推出hashtag

北歐聖誕樹＋超Q皮卡丘！「心中山線型公園」新1波打卡熱潮，和皮卡丘共度耶誕倒計時

捷運中山站繼去年耶誕打卡話題「史努比聖誕樹」後，今年又一打卡熱點「北歐風聖誕樹」，已於11/8矗立在捷運中山站4號出口旁，2022年以白鹿及雪花點綴裝飾，帶來滿滿聖誕氣息，更別忘了必拍飛翔皮卡丘計畫，

精靈系耶誕！高雄草衙必拍7米高「雪花泡泡樹」，打卡絕美燈海＋百隻麋鹿，叮叮電車穿梭宛如電影場景

叮叮噹！鈴聲多響亮～聖誕節即將到來，除了新北耶誕城、屏東聖誕節外，各大百貨也在周邊設置不少應景裝置藝術，像是過節必備聖誕樹、亮眼燈海等，SKM Park Outlets高雄草衙也不遑多讓，以「精靈系打

全台唯一開賣！「想你到月球」張雨生特展主題房 入住送門票2張

南港老爺行旅與鄰近的臺北流行音樂中心（以下稱「北流」）攜手打造全台唯一、期間限定「想你到月球」張雨生特展主題房，結合太空...

太空梭降落！ 2022「桃園花彩節」繽紛花海11／12登場 快到大溪月眉找可愛太空人和外星人，最美觀賞期就在週末

每年締造百萬人次到訪的大型花卉活動又來了，2022「桃園花彩節」於11月12日正式登場，這也是今年大溪是唯一場的花彩節，必追的有7米高的「桃園夢想號」太空梭、多達13種裝置藝術、以及絢麗奪目的夜間光雕

雙11瘋旅遊！ 設鬧鐘先搶「旅行社、飯店、樂園」限定優惠　11元送早餐、門票111、住宿下殺1111、行程買1送1

年度最大盛事「雙11購物節」來了，各大旅遊業者及相關通路紛紛饗應祭出活動，udn編輯精選為準備出遊的人們獻計，舉凡星級飯店訂房1111元、加購11元贈早餐、飯店訂房折扣11%、票券行程買一送一結帳再送旅遊金，還有百貨商家好康、出遊交通及樂園活動等，統統幫你蒐集最新情報，快來瞧一瞧吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。