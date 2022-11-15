化身藝術殿堂！ 舊建築「星巴克漢中門市」推拾光藝展 11月底前打卡「特大杯買一送一」

特色人文星巴克再加一！ 全台各地星巴克特色門市總是讓人想要一訪再訪，舊建築門市「漢中門市」近期結合在地藝術於四樓藝文空間策展，邀大家以一杯咖啡品評在地人文風情的星巴克，更於11月底前推出hashtag打卡，就享星巴克「特大杯買一送一」！

圖／星巴克提供

座落於台北西門町商圈的星巴克漢中門市，為將民國71年由救國團邀集當代知名的建築師 登琨艷先生等所設計之「蓮苑」翻新之門市，獨特內部挑高的天井與紅磚木質空間，讓人不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。今在星巴克進駐下，承襲著這段獨特的歷史，將成為新世代年輕人的藝文中心，同時做為連結在地社區與人文記憶的延續。

圖／星巴克提供

圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克漢中門市總計四層樓空間，主要於一至三樓提供顧客入座，四樓最新策劃為邀請到統一集團全新藝文品牌「玲廊滿藝」攜手20位本土藝術家，舉辦「拾光，Light up your day」藝展，現場帶來了乘載著溫暖的藝術品，希望讓每一位顧客能拾起時光的溫柔，望向未來。

至11/30前，凡顧客於在四樓藝展現場拍照，並上傳自己的FB或IG並hashtag「#玲廊滿藝拾光藝展」，於星巴克漢中門市點餐時出示畫面，即可現場享有購買兩杯特大杯相同風味、冰熱、容量皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待乙次，同時，現場可免費索取限量的拾光特製明信片，快來將溫暖分享給身邊的好友吧！

圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

圖／星巴克提供

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