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太空梭降落！ 2022「桃園花彩節」繽紛花海11／12登場 快到大溪月眉找可愛太空人和外星人，最美觀賞期就在週末

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@vivian06041、IG@lilianwang_tw授權
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每年締造百萬人次到訪的大型花卉活動又來了，2022「桃園花彩節」於11月12日正式登場，這也是今年大溪是唯一場的花彩節，必追的有7米高的「桃園夢想號」太空梭、多達13種裝置藝術、以及絢麗奪目的夜間光雕秀，還有各種花卉接力綻放，快趁著秋高氣爽呼朋引伴一起去賞花！

圖／IG@lilianwang_tw授權
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一年一度賞花盛事浪漫登場！ 2022桃園花彩節主題設定為「花宇奇航」，環繞著宇宙、太空的奇幻氛圍，在李騰芳古宅周邊規畫兩個場地，主展區設計了3.3公頃花田圖騰，並結合副展區農民花田競賽圖騰，總計約超過10公頃。多樣化的圖騰包括了外星人、飛碟、地球、太空人等，還有各式各樣的裝置藝術，包含現場一座「桃園夢想號」太空梭，7公尺高的華麗視覺非常壯觀，太空人在繽紛花海中擺pose顯得超級可愛！

圖／桃園花彩節FB
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圖／IG@vivian06041授權
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到了夜幕低垂後，還能欣賞到絢麗奪目的夜間光雕秀，精心規劃面積多達0.8公頃，讓花田於染上奇幻光影色彩，「花宇奇航秀」每20分鐘會有1場5分鐘展演，分別於5點40分、6點、6點20分及6點40分盛大放映。

圖／IG@yijiun_lee
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圖／IG@vivian06041授權
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想賞花的朋友一定要把握這個週末假日，週邊花田盛開成為最佳觀賞時機，準備好塞爆手機、相機記憶體，因為「桃園花彩節」美照一拍停不下來了。主辦單位更特別規劃「就愛花彩節」活動，拿起手機拍下指定畫面上傳至「桃園花彩節」臉書粉絲專頁，便有機會抽到好禮！

圖／IG@yijiun_lee
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圖／桃園花彩節FB
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【2022 桃園花彩節】

活動日期: 11/12~11/20

活動時間: 9:00~19:00

地點: 桃園大溪月眉休閒農業區，主場「李騰芳古厝」

圖／IG@lilianwang_tw授權
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