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搶拍5米巨大白爛貓！「白爛貓的Chill意日常限定店」免費入場，打卡送「白爛貓貼紙」，剁手爽買300樣周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

爛爛粉還沒衝？為歡慶白爛貓7歲生日，特別推出「白爛貓的Chill意日常」七週年期間限定店，一樓就有座高達5公尺的「超巨大爛爛」坐鎮，加上店內將近300款的各式周邊、療癒小物，讓爛爛粉逛一天都不膩。

超巨大5米白爛貓坐鎮大門口。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
超巨大5米白爛貓坐鎮大門口。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

本次白爛貓7週年限定以「日常」為主題，帶領粉絲走入白爛貓的生活中，現場還設有客廳、浴室、廚房、臥室等超日常場景，不僅可以看到超萌三傻的身影，還有彩蛋隱藏在展場內，就等爛爛粉現身尋找啦！而商品販售區的主題則為「Chill意廣場」，跟著爛爛家族走進大自然並體驗露營樂趣，多達近300樣的周邊商品，讓你一逛就是一個下午。

白爛貓坐在客廳沙發等你來合照。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
白爛貓坐在客廳沙發等你來合照。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

全新扭蛋機商品等粉絲來試手氣。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專
全新扭蛋機商品等粉絲來試手氣。圖／麻糬爸與白爛貓家族FB粉專

此外，展覽期間活動多多，還有許多新周邊將陸續上架。只要到快閃店現場按讚粉絲團後分享打卡，就可獲得隨機「黃綠貼紙」1包，消費滿387元再送隨機款式資料夾1個，還能累計贈送，再再加碼「相片拍立得」，只要消費滿987元就可免費多帶一組拍貼照片當作紀念。快來現場打卡5公尺「超巨大爛爛」，和爛爛一起慶祝7歲生日吧！

圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專
圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專

圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專
圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專

圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專
圖／白爛貓的Chill意日常七週年期間限定店FB粉專

白爛貓的Chill意日常7週年期間限定店

地址：高雄市左營區高鐵路123號10F(新光三越 高雄左營店)
活動日期：2022/11/03至2022/12/04
活動時間：11:00-22:00(免費入場)

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