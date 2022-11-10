雙11瘋旅遊！ 設鬧鐘先搶「旅行社、飯店、樂園」限定優惠　11元送早餐、門票111、住宿下殺1111、行程買1送1

年度最大盛事「雙11購物節」來了，各大旅遊業者及相關通路紛紛饗應祭出活動，udn編輯精選為準備出遊的人們獻計，舉凡星級飯店訂房1111元、加購11元贈早餐、飯店訂房折扣11%、票券行程買一送一結帳再送旅遊金，還有百貨商家好康、出遊交通及樂園活動等，統統幫你蒐集最新情報，快來瞧一瞧吧！

◎雄獅旅遊

雄獅旅遊宣布於11／11當天早上9點起限時8小時開搶「星級飯店訂房1111元起」、「國內行程買一送一」的一日超狂優惠，例如雲林劍湖山渡假酒店、台中雀客藍天飯店下殺1,111元；若想泡湯渡假，選礁溪捷絲旅日式雙人客房只要3,111元起；國內行程買一送一也是亮點，基隆正濱漁港一日遊雙人同行399元起；熱門票券部份，特別推薦「臺東-藍皮解憂號觀光列車| 臺東-枋寮單趟&西堤/陶板屋超值套票」1,111元。

圖／雄獅旅遊官網

◎PChome旅遊

PChome旅遊網站推出雙11票券優惠折扣，即日起至11/14訂購當地遊/券商品（含餐券、景點門票、住宿券、休息券等），單筆金額滿1,111元，輸入折扣碼「double11」，即現折當筆訂單金額的11%折扣優惠。

圖／PChome旅遊官網

◎AsiaYo

AsiaYo「雙11訂房慶」即日起至11/15推出，精選旅宿下殺1.1折起，墾丁承億文旅雅客小半島每晚只要2,435元起，台北凱撒大飯店每晚1,600元起；另外，每日精選不同飯店祭出超殺價，11/15前每日早上10點開搶，限量10名，可用百元價格入住高雄圓山、台北凱撒等知名旅宿。

圖／AsiaYo官網

◎Klook

11/11當日Klook推出買一送一快閃，從早上11點起到晚上10點，每個整點搶各種買一送一限量優惠，主題樂園、景點門票、交通票券到餐券通通都有，當天結帳金額滿3,000元Klook再送你300元旅遊金，此外11/10至11/12使用LINE Pay結帳，單筆消費滿999元可享9%回饋，如果是Klook新用戶再加碼10%，等於最高可享19%回饋。

圖／Klook提供

★晶華酒店集團

台北晶華酒店針對雙11規劃3款超值住房專案，「城市超值假期」每房3,999元，2023年1月底前入住精緻客房乙晚，加碼贈送栢麗廳早餐兩客；「套房1+1」住房專案，2023年1月底前入住19坪精緻套房連續兩晚或單日入住兩間，優惠價9,999元，再享栢麗廳自助早餐買一送一；「新春1+1」優惠住房專案則是專為2023年新春假期規畫，晶華祭出兩晚11,111元起的超殺快閃限定優惠，每日一樣再贈栢麗廳早餐。

「晶華美食到你家」美食外帶外送平台即日起至11/11的晚上6點祭出3款美食人氣組合「重磅雙饗壽喜燒套餐」、「常溫清燉牛肉麵禮盒」和「常溫紅燒牛肉麵禮盒」各六入，限時直購價1,111元。不僅如此，還推出7款美食「買一送一」，有泰式黃金咖哩龍蝦飯、蟹粉海鮮豆腐燴飯、紅燒牛腩燴飯、剝皮辣椒雞湯麵、海鮮叻沙麵、干貝雞湯麵；而超人氣自助餐「栢麗廳」則推出周一至周四，8點後入場買1送1，折扣後每人僅需948元。

圖／晶華國際酒店集團提供

捷絲旅三重館即日起至11/11，每天早上11點11分至下午1點11分，限時限量推出家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起、豪華客房雙人同行每人只要1,111元起，並加贈「Just Café 捷食藝」自助式元氣早餐。

圖／晶華酒店集團

★台北喜來登大飯店

即日起至11/11，台北喜來登推出「1111 快閃」，平日入住每晚3,089元起，加111元享阜杭豆漿早餐2份，加1,111元享12廚早餐2份，若於週一入住，還能享11點提前Check in！

圖／台北喜來登提供

★慕舍酒店

慕舍酒店即日起至11/13限時推出雙11住宿優惠，於官網預訂「慕舍歐遊、來慶祝吧、星動假期、星饗宴假期」等指定專案，並輸入優惠代碼「CAMP-MVSA1111」即享11%折扣，入住日期為即日起至12/29的週日至週四。

圖／慕舍酒店提供

★台北亞都麗緻大飯店

亞都麗緻即日起至11/30推出「歡慶雙11 ‧ 超值1+1」專案，每房每晚4,600元起(週六入住需加價1千元)，加11元即享早餐買一送一優惠(第一客早餐依原價660元計)，加11元贈麗緻坊麗緻鳳梨酥禮盒，加1111元享升等乙個房型優惠。

圖／台北亞都麗緻大飯店提供

★新竹國賓大飯店

新竹國賓即日起至11/13，於官網線上訂房現省1111元，豪華客房每晚3,839元起、尊榮家庭房每晚5,819元起、尊榮四人房每晚6,479 元起，專案含早餐，入住日期為11/30前。若於官網或電話預訂「秋旅冬遊樂住房含早專案」，依房型人數加贈綠世界門票2至4張。

圖／國賓提供

★台中李方艾美酒店

李方艾美於11/11推出「會員限定」快閃活動，只要當日於萬豪官網預訂經典客房或豪華客房，完成入住後加贈3000點點數，專案入住日期為2022/11/13至2023/1/19之平日。

圖／李方艾美酒店提供、記者羅建怡／攝影

★劍湖山渡假大飯店

劍湖山渡假大飯店推出「11月盛典狂歡到底」指定日住房專案，只要預訂11/04、11/6、11/11、11/13、11/18、11/21、11/25、11/26、11/27之標準客房或精緻客房，即享兩人同行每人1111元，專案含自助式早餐二客、享主題樂園門票加購優惠399元/張。

圖／劍湖山渡假大飯店提供

★福華飯店集團

福華集團宣布線上旅展限時延長至11/11，可最後搶購熱銷的「福華連鎖住宿券2,900元/張」買10贈1；「台北福華一泊二食住宿券3,888元/張」持券可於週一至週四期間，入住台北福華大飯店高級單床房或高級雙床房住宿乙晚，以及「台北福華各式餐券」。

高雄福華大飯店於11/11當日11:11至18:11，於官網推出「雙十一雙人同行」快閃專案，豪華雙人房每人每晚1111元起(不含早餐)，享現場加購早餐免服務費、憑房卡至餐廳用餐平日享85折，假日享9折優惠，入住日期為2022/11/11至2023/1/19，週六每房加600 元、國定假日每房加價1千元。

且即日起至11/11，於高雄福華線上購物網推出雙11餐飲優惠活動，各餐廳招牌料理通通享優惠，江南春「酸菜白肉鍋」優惠價711元，珍珠坊暢銷料理的「古早味芋香米粉鍋」優惠價每鍋411元、網美咖啡廳HOVII Café的起司棒或金磚111元；Smile One精緻涮涮鍋的雙人套餐優惠價1,111元。

圖／福華飯店

★義大皇家酒店

限時5天推出1111快閃活動，於11/11至11/15透過飯店官網訂房，於今年12/30前之週日至週五平日，入住雅緻家庭房一晚，含翌日自助式早餐，四人同行每人只要1,111元(服務費10%另計)；若11月30日前入住，再加碼免費升等至面義大世界摩天輪的豪華家庭房，還贈送摩天輪券，每日限量10間。

圖／義大皇家酒店

★高雄漢來飯店

高雄漢來飯店11/11上午11點11分邀民眾備好「手刀」開搶。原價11,320元房型，限搶價花6,771元可連住兩晚或同一天住兩間，每房均含2客早餐。入住市景精緻雙人房，再加價1111元，就再贈1晚，入住日期從11/12起至12/30，每天最多開放10組。

圖／漢來飯店提供

★花蓮福容大飯店

花蓮福容大飯店推出電話訂房享受「雙11限量優惠」，每人最低1111元起入住市景客房，加價550元即可升等海景房，第3、4人入住加 1111元升等市景家庭房，專案不含早餐，每日限量6間。

圖／花蓮福容大飯店

★瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店也搭上這波熱潮，於11/9至11/12推出72小時快閃限定優惠，兩位成人入住城堡溫馨家庭房12,999元起、親子溫馨家庭房14,499元起，再送兩位12歲以下兒童免費，不分平日、旺日，符合親子家庭客群出遊需求，盡享一泊二食與酒店內各項休閒設施無限暢玩。

於11/9早上10點開放網路與電話訂房，至11/12上午10點截止，優惠除了贈送兩位12歲以下兒童免費，週五、週日與連續假日前夕、最後一日等酒店定義的旺日，也享有入住不加價，適用的訂房期間至明年3/31，但每週六、大假日、228連假2月25日至2月27日、寒假期間不適用。

圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供

★澎湖福朋喜來登酒店

澎湖福朋喜來登即日起至11/11推出「2022狂歡燈光派對．快閃住房優惠」，專案價1,212元起，街景豪華雙床客房住宿兩晚、宜客樂海港百匯自助早餐買一送一優惠，加贈小廢物文創俱樂部爆紅澎湖風文創名產抱枕。

圖／澎湖福朋喜來登提供

☐Global Mall

環球購物中心集結超過20家餐飲歡樂同慶雙11，包括「Global Mall 南港車站」於11／10至11/13推島瓜「芋頭粥」、開丼「明太子烤薯餅」買一送一，峇峇南洋料理點主餐享11元加購月亮蝦餅；「Global Mall 板橋車站」於11/11當日11:00、14:00及16:00分別推珊瑚橘「橙香伯爵」、米哥烘焙坊「超人氣烤甜甜圈」、創盛號「招牌椰香麵包」優惠價11元；另「Global Mall 新北中和」推Futi Fudi果滴滴指定飲品買一送一；「Global Mall 桃園A8」推日春木瓜牛奶「芭樂汁」、Mita Café Bistro洋蔥圈買一送一；「Global Mall 屏東市」則推米塔炙燒牛排消費任一主餐，即可11元加購香酥脆薯。

圖／Global Mall提供

˙新東陽

國道也辦雙11，讓用路人增添旅遊小確幸，凡於11/11當天蒞臨新東陽所經營的「國道關西、西湖、清水、南投與西螺」五處服務區，就有機會吃到新東陽免費贈送的1111根現烤，無亞硝酸活力生香腸。

˙貓空纜車

雙11期間推出111元的貓纜暢遊一日票，限當日使用，可不限次數搭乘纜車，暢遊貓空地區知名景點，特別推薦指南宮、月老平臺、綠能涼亭、樟樹步道、壺穴地形區；至於浪漫「貓空光環境」結合百萬夜景

圖／北捷公司提供

˙兒童新樂園

11／11至11/13，兒童新樂園「一日樂FUN券」只要111元，可無限暢玩的13項遊樂設施項目，包含大人小孩都喜歡的水果摩天輪、旋轉木馬，還有讓人尖叫指數爆表的叢林吼吼樹屋自由落體、尋寶船等。

圖／台北捷運公司提供

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