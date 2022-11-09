轟信義區百貨廣場耶誕樹「史上最醜」！ 老外：像穿廉價迪士尼裝的三角錐

接近年底耶誕節，全台各地商圈或百貨街道會出現許多耶誕樹地標，台北信義區擺出了一棵紫色裝飾的耶誕樹，卻被一名外國人嫌到不行，直接點出這可能是他此生看過最醜的一棵！

圖／翻攝自twitter

一名在台工作的比利時人5日在推特發文表示，「這可能是他這輩子看過最醜的耶誕樹，有時候他很希望台灣人乾脆不要慶祝耶誕節了，擺了一棵這樣的耶誕樹在路上，直接把台灣原有的美感都給拖垮了」。

貼文一出引起網友們討論，其中有一位網友吐槽說「照片裡面有耶誕樹嗎？我怎麼沒有看見啊？」，原PO則回應，「對，那更像一個穿廉價中國製迪士尼裝的交通錐」，也有網友推薦原PO可以到新北耶誕城看看。

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