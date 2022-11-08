快訊

廣發傳單要置店家於死地？唐寶寶母喊冤：沒不讓老闆講話

台灣後備部隊該「打掉重練」？專家指當前做法只是「算人頭」

不再攻擊高虹安！林耕仁今早與這2人密談達成共識

13米「卡娜赫拉聖誕樹」搶先點燈！南紡購物中心免費送「P助和粉紅兔兔日式手扇」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

11月的到來也意味聖誕節的接近，除了如火如荼的各種聖誕裝飾開始販賣外，不少購物中心也準備開始了聖誕樹點燈儀式，而南紡購物中心即將搶先正式啟用「PINK WISH聖誕點燈活動」啦，直接爽拍13公尺高粉紅聖誕樹外，只要參加點燈活動就能免費獲得一只「P助和粉紅兔兔日式手扇」，快把握時間參加囉！

圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

這回南紡購物中心年度最狂聖誕企劃，直接推出「卡娜赫拉的小動物Pink Wish 幸福聖誕節」活動，希望可以打造最狂的夢幻萬聖節打卡地點，除了有超高13米的粉紅聖誕樹外，還有粉紅色聖誕街景、卡通氣球等，像是有「P助與粉紅兔兔」呈現趴趴姿勢的充氣娃娃，簡直超萌超可愛，大小朋友都會愛。

圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

最後南紡即日起正式舉辦點燈活動囉，每天晚上6點至10點的整點都有點光秀，參加還能免費獲得一個「P助和粉紅兔兔日式手扇」，超限量務必及早把握，不僅如此，活動期間的每週五六與日，還有歡慶聖誕的12月24日，還加碼夢幻雪花秀，趕快揪團一起享受年終的氛圍吧。

圖/南紡購物中心提供
圖/南紡購物中心提供

延伸閱讀：

暖心進補！迷客夏餐飲「引引」首推「台酒花雕雞、蒜蒜蛤蜊」2款鍋燒新品，限定再送必吃「炸玉米筍」

百貨可以溜冰了！最新「NOKE忠泰樂生活」進駐台北，還有米其林餐廳與蔦屋書店

購物中心

相關新聞

13米「卡娜赫拉聖誕樹」搶先點燈！南紡購物中心免費送「P助和粉紅兔兔日式手扇」

11月的到來也意味聖誕節的接近，除了如火如荼的各種聖誕裝飾開始販賣外，不少購物中心也準備開始了聖誕樹點燈儀式，而南紡購物中心即將搶先正式啟用「PINK WISH聖誕點燈活動」啦，直接爽拍13公尺高粉紅聖誕樹外，只要參加點燈活動就能免費獲得一只「P助和粉紅兔兔日式手扇」，快把握時間參加囉！

搶領600元！農遊券4.0活動Q&A攻略一次看，有吃又有玩

適逢冬季農漁產品豐收，行政院農業委員會推出「農遊券4.0」系列活動，限量發放9萬份，於指定合作場域購買特定農漁產品即可登錄參與活動，共邀全民一同支持在地農漁業。以下整理農遊券4.0活動Q&A，讓你領券

6大熱門話題「新店家&新地標」一次看！ 世界級秘境早午餐、全台最美魚市場、芋頭控天堂甜點

找不到新景點可以去？平常吃飯好無趣？全台從北到南話題性十足的六間新店家一次收集：有費時熬製的濃郁雞湯海鮮粥，來自香港、兼具顏值與健康的優格霜淇淋，吃得到新鮮水果的萌萌雪怪雪花冰，只賣芋頭甜點的專門店，以及深藏在秘境森林與無敵海景裡的早午餐，還有全台最美的魚市場等六個新地標一次看，快筆記下來揪朋友吃美食出門玩～

身臨其境！ 全世界首座MR沉浸式劇院　「夢境現實」感受虛實之間的互動樂趣

全世界首座MR沉浸式劇院，由台灣動畫公司夢想動畫成立，劇院結合混合實境Mixed Reality與沉浸式投影。參與者進入彷彿是夢境的空間後，場景隨著音樂開始放射出不同光芒訴說著每段故事。戴上HoloLens 2 AR頭盔，就能立刻沉浸入現實與虛幻的投影世界，帶來一種更加身臨其境的觀看和互動感。

農遊券4.0來了！買600送600限量9萬份 怎麼拿搶先看

農遊4.0來了，因應農遊券3.0遭立委批評成效不彰，原本預計要抽30萬張，但最後實際參與的人數僅抽3萬2185張，約十分...

拿出身分證！「這15個」開頭字母縣市民 爽住飯店萬元雙人房 最低「免3千元」

年末到~飯店業者紛紛推出優惠！ 這間位於樂園裡的豪華飯店推出超優住房方案，只要憑身分證開頭有下列「15個字母」，就能超低價爽住原價上萬元的豪華雙人房，快出身分證，再手刀拿起電話訂房動作要快！ 即

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。