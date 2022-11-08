13米「卡娜赫拉聖誕樹」搶先點燈！南紡購物中心免費送「P助和粉紅兔兔日式手扇」

11月的到來也意味聖誕節的接近，除了如火如荼的各種聖誕裝飾開始販賣外，不少購物中心也準備開始了聖誕樹點燈儀式，而南紡購物中心即將搶先正式啟用「PINK WISH聖誕點燈活動」啦，直接爽拍13公尺高粉紅聖誕樹外，只要參加點燈活動就能免費獲得一只「P助和粉紅兔兔日式手扇」，快把握時間參加囉！

圖/南紡購物中心提供

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這回南紡購物中心年度最狂聖誕企劃，直接推出「卡娜赫拉的小動物Pink Wish 幸福聖誕節」活動，希望可以打造最狂的夢幻萬聖節打卡地點，除了有超高13米的粉紅聖誕樹外，還有粉紅色聖誕街景、卡通氣球等，像是有「P助與粉紅兔兔」呈現趴趴姿勢的充氣娃娃，簡直超萌超可愛，大小朋友都會愛。

圖/南紡購物中心提供

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最後南紡即日起正式舉辦點燈活動囉，每天晚上6點至10點的整點都有點光秀，參加還能免費獲得一個「P助和粉紅兔兔日式手扇」，超限量務必及早把握，不僅如此，活動期間的每週五六與日，還有歡慶聖誕的12月24日，還加碼夢幻雪花秀，趕快揪團一起享受年終的氛圍吧。

圖/南紡購物中心提供

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