暖心進補！迷客夏餐飲「引引」首推「台酒花雕雞、蒜蒜蛤蜊」2款鍋燒新品，限定再送必吃「炸玉米筍」

正式進入秋冬，也是適合溫補的季節，想好吃什麼了嗎？本次，迷客夏餐飲品牌「引引InnInn」推出冬季進補新品「花雕雞鍋燒意麵」、「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」，同步再推3款炸物及飲料新品，美食暖胃又暖心。

2022-11-05 12:10