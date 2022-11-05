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暖心進補！迷客夏餐飲「引引」首推「台酒花雕雞、蒜蒜蛤蜊」2款鍋燒新品，限定再送必吃「炸玉米筍」
正式進入秋冬，也是適合溫補的季節，想好吃什麼了嗎？本次，迷客夏餐飲品牌「引引InnInn」推出冬季進補新品「花雕雞鍋燒意麵」、「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」，同步再推3款炸物及飲料新品，美食暖胃又暖心。
迷客夏餐飲品牌「引引InnInn」將於11/8推出的話題新品「花雕雞鍋燒意麵」及「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」，把傳統鍋燒結合創新台酒花雕酒、蒜頭蛤蜊鍋等元素，「花雕雞鍋燒意麵」搭配入味無骨雞腿肉，酒香撲鼻；「蒜蒜蛤蜊鍋燒意麵」則加入滿滿蒜丁與蛤蜊，鮮味十足。不僅如此，同步再推出可愛暖心的「微笑薯餅」、鮮甜脆口的「炸玉米筍」及秋冬必喝「柚子茶」等2款炸物及1款飲品，就要暖到你的心坎裡。
此外，「引引InnInn」也對冬季新品祭出Line好友限定優惠，於11/8至11/30期間加入會員，都能收到「新品電子優惠券」，憑券點任一鍋燒意麵新品，即送「炸玉米筍」1份(價值60元)，邀請饕客們到店品嘗秋冬暖胃限定鍋燒意麵。
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