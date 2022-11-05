不用100元就吃很飽！ 台中老字號沙鹿早餐「何家苟不理湯湯包」 會噴汁大湯包和不加水饅頭是招牌

沙鹿這家"何家苟不理湯包"已經有20幾年歷史，網路社群雖然討論度不高，但是生意相當好，不少客人都是吃了十幾年以上，他們家賣的東西很多，別看招牌好像只有湯包和饅頭，其實也有賣小籠包、碗粿、三明治、蛋餅、乾麵、肉羹麵⋯等，中式西式加起來大概有五十樣左右，有些網友推湯包和饅頭，也有人說炒麵/炒飯比較好吃，我自己最常買的是湯包和乾麵，超愛他們乾麵上面那油油香香的肉燥，想到就會流口水啊。東西價錢很便宜，包子饅頭10幾元，乾麵也才30元，花不到100元就可以吃得飽飽的了，堪稱經濟實惠。店家生意真的非常好，早上客人絡繹不絕，像湯包這種比較熱賣的通常會提早賣光，想吃的朋友還是建議要早點去。

何家苟不理湯包的位置在沙鹿和清水中間的鹿寮區，店面還蠻大間顯眼的，營業時間差不多早上5點開始到10點半，星期天休息。

店家生意非常好，每天客人都是這樣不斷進進出出的，而且不少似乎都是熟客，還會跟老闆多聊個幾句話。

可別以為店家只有賣湯包和饅頭，其實他們賣的東西可多的，檯面上放的就有炒麵、三明治、蛋餅、蘿蔔糕⋯，這些都會先做好，方便客人拿了就走。

醬料區種類也很多，雖然看起來髒髒的，不過這也是傳統早餐店特色。

門口處還有湯包、小籠包、饅頭和現煮的乾麵、肉羹湯，是說這種中式早餐店還有賣現煮麵的真的少見耶。

價目表有重做過，2013年來時不是這樣的，從價目表就可以看出他們賣的東西真的很多而且又很便宜，除了肉羹麵和土魠魚羹麵超過50元，其他幾乎都10幾元、20幾元而已。

店家也可以內用，座位區以前是在門口，後來被人檢舉就改成在隔壁巷子內了，是說我以為因為疫情關係所以撤掉座位區，直到前幾天才知道是換在巷子內了。

點了最常點的苟不理湯包、乾麵，另外還有土魠魚羹和抓餅，這樣才120元，真的超便宜。

苟不理湯包 $15

外觀看起來像是一顆大肉包，咬開裡面湯汁不少，以前覺得這有點油，不過現在覺得還好，肉餡是蔥豬肉，味道還蠻香，建議趁熱吃會比較好吃。

乾麵 $30

上面淋了非常多肉燥，還有附些許豆芽菜，可惜沒蒜泥，不然就真的很古早味了。他們的肉燥很香，也很夠味，雖然有一點點油，但是拌著麵吃也還好，重點是這碗才賣30元，實在便宜。

土魠魚羹 $45

羹湯微微勾芡，裡頭有加了蛋花、豆芽，味道帶有九層塔的香氣，不算很特別，土魠魚塊有4塊，都蠻大塊的，這樣子賣45元我覺得真的很便宜。

抓餅 $30

他們家的抓餅我是偶爾才會買，沒像湯包和乾麵每次去必買，不過也是不錯吃，很大一塊，蔥雖然不多，但嚼勁十足，尤其邊邊煎得酥酥的地方吃起來特別夠味，口味吃比較重的也可以從醬料區拿一些醬料來添加。

紅茶 $15

走之前又買了一杯紅茶，是古早味紅茶，還不錯喝，很解渴。

早在2013年我就有介紹過一次，當時覺得東西一般，想不到隨著年歲增長，感覺也不同了，現在反而覺得還蠻好吃的，最愛他們的乾麵，油油香香的肉燥實在好夠味，湯包和抓餅也都很不錯，價錢實在經濟實惠，也難怪能開上20幾年啊。

何家苟不理湯包

地址：台中市沙鹿區中山路587號

電話：(04)2663-0919

營業時間：05:00-10:30(星期天公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：無

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」