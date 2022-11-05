百貨可以溜冰了！最新「NOKE忠泰樂生活」進駐台北，還有米其林餐廳與蔦屋書店
多樣化的生活與都市繁榮的可貴，讓台北不斷發展成為更好的都市。這回忠泰集團要進駐台北大直啦！直接開創最新形態百貨商場「NOKE忠泰樂生活」，除了融合藝術、設計與國際品牌外，更狂的是還能溜冰，蔦屋書店也會進駐喔！
「NOKE忠泰樂生活」是忠泰集團旗下最新的商業百貨，目前已知將於2023年３月正式開幕，將有熟知的國內外品牌進駐，最狂也是主要賣點的是還能舉辦國際賽事的「極光冰場」，場地挑高12公尺，絕對會提升台灣溜冰環境。
不僅如此，最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」也會進駐喔，泡一整天書店再逛街超幸福。至於飲食方面，目前已知甫榮獲米其林綠星的「小小樹食」會同步推出。其他還超過６場以上的策展及裝置藝術隨開幕同步亮相！更多資訊與開幕消息請待集團公布，可以來期待一下了。
NOKE忠泰樂生活
開幕時間：預估2023年３月（實際以忠泰集團公布為主）
地點：捷運劍南路站附近、美麗華商場旁
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