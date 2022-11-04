6大熱門話題「新店家&新地標」一次看！ 世界級秘境早午餐、全台最美魚市場、芋頭控天堂甜點

找不到新景點可以去？平常吃飯好無趣？全台從北到南話題性十足的六間新店家一次收集：有費時熬製的濃郁雞湯海鮮粥，來自香港、兼具顏值與健康的優格霜淇淋，吃得到新鮮水果的萌萌雪怪雪花冰，只賣芋頭甜點的專門店，以及深藏在秘境森林與無敵海景裡的早午餐，還有全台最美的魚市場等六個新地標一次看，快筆記下來揪朋友吃美食出門玩～

圖／粥大福臉書

圖／粥大福臉書

圖／粥大福臉書

粥大福-濃郁雞湯＋超浮誇配料海鮮粥

從新竹起家、近期揮軍北上的「粥大福」海鮮雞湯粥，落腳新北永和，帶來有著浮誇海鮮配料的美味粥品，蝦子、大蛤蜊、魚片等超級實在的海鮮用料，與費時熬煮的精華雞湯、軟而彈牙飽滿的米粒完美結合，最後加入麻油點綴提味，兼具美味跟飽足感；店內除了走日系文青風裝潢外，還有老油條、每日現炒菜脯的自助吧台供大家無限自取，最棒的是營業到凌晨1點，提供給新北人正餐、宵夜一個新選擇。

地址：新北市永和區保平路15號

電話：02-22331157

營業時間：早上11：00～凌晨01：00

圖／Smile Froyo霜凍優格臉書

Smile Froyo 微笑霜凍優格－手工小甜點＋清爽優格冰淇淋、顏值破表夾心戚風蛋糕

圖／Smile Froyo霜凍優格臉書

來自香港的「Smile Froyo 微笑霜凍優格」插旗中山南西商圈，除了繽紛的店面吸引人打卡之外，店內販售的清爽優格冰淇淋，點綴許多手工小甜點，如手工法國酥網、蛋白脆、進口蔓越莓馬卡龍、頂級比利時 70.5%巧克力淋醬等等精緻配料，多達12種組合，讓人超難選擇！另外還有3.5吋、多種口味的夾心戚風蛋糕，每一種都美得像藝術品，不只美味又好拍，更能用網站預約(當天也可以)，不怕撲空買不到，下回到捷運中山站走走時別錯過～

地址：台北市大同區​南京西路25巷18-3號​，近捷運中山站4號出口

營業時間：

週三到週四13：30～18：00、19：00～21：00

週五到週日13：00～18：00、19：00～21：30

圖／冰封仙果 ICE UNA 甜品冰館臉書

圖／冰封仙果 ICE UNA 甜品冰館臉書

冰封仙果 ICE UNA 甜品冰館－鮮奶水果雪怪雪花冰、手工甜品

使用獨家技術，把新鮮水果與鮮奶急凍做成鮮果冰磚，再刨成綿密的雪花冰的「冰封仙果 ICE UNA 甜品冰館」，來到西門町囉！美味、健康、繽紛高顏值的彩虹水果雪花冰們讓人拍不停，可以趁著還沒有很冷時衝一波！擁有30年經驗的店家，紅豆、綠豆、芋圓、地瓜圓都是手工熬煮製作，每一碗都是滿滿配料，天氣再變冷一點就可以改吃熱呼呼的甜品了！現在店家觸角還延伸到海外，杜拜、越南、關島都看得到它的足跡！這麼厲害的鮮果雪花冰在西門町等著大家來嘗鮮！

地址：台北市萬華區中華路一段114巷18號1樓

營業時間：平日12：00～23：30；假日11：00～23：30

圖／食芋堂官網

圖／食芋堂官網

食芋堂－只賣「芋頭」甜點、芋頭控天堂

在台北的芋頭甜點中，凱帝蛋糕的芋頭派是許多老饕們的首選，「食芋堂」為凱帝蛋糕創立的新品牌，從芋泥蛋糕為基礎，陸續推出芋泥球、芋頭泡芙、芋泥捲、芋頭大福、芋泥派到芋光寶盒等等跟芋頭相關的甜點，應有盡有，還出了鹹食芋頭粿，完全是芋頭控的天堂！全方位攻佔芋頭控的心，現在「食芋堂」開到台中囉，在台中限定推出的芋冰3次方，芋泥泥、蜜芋頭加上芋泥球，三種不同口感的連環攻擊，再搭配古早味黑糖與煉乳甜蜜風味，讓人完全招架不住，甜芋頭控們快來體會這「預料之外的美味」。

台中店：台中市西區中興街124號

國假日：12：00～17：00

平日：12：00～18：00

電話：02-77163336

圖／全台最美-高雄鼓山魚市場臉書

圖／全台最美-高雄鼓山魚市場臉書

圖／全台最美-高雄鼓山魚市場臉書

全台最美-高雄鼓山魚市場

「全台最美-高雄鼓山魚市場」位於哈瑪星渡船頭旁，曾經是高雄首座現代化的魚市場，原址經過古蹟翻新、空間活化，把原來的魚市場改造為新的精品農漁產展售中心，主要販售生鮮、冷凍水產、高雄名產等等伴手禮，更是一個提供日式串燒與暢飲的休憩場所，融入了「魚」、「音」、「網」、「食」四大元素，遊客可以在這感受原有的魚市場歷史空間、音樂表演、網紅打卡及美食等不同氛圍，難怪剛開幕就成為西子灣熱門打卡點！

營業時間:

平日：14：00～22：00

假日：11：00～22：00

地址：高雄市鼓山區濱海一路109之1號

大眾運輸：捷運西子灣站1號出口步行約6分鐘；輕軌哈瑪星站步行約10分鐘；50五福幹線、248、219、橘1B 鼓山輪渡站

圖／華泰大飯店集團

圖／華泰大飯店集團

GADUGADU Brunch－森林＋無敵海景秘境早午餐廳

睽違3年、重新對外開放的墾丁森林遊樂區裡的觀海樓，多了一間擁有無敵景觀的早午餐餐廳「GADUGADU Brunch」，位在6樓高的視野，可以在被台灣海峽、巴士海峽及太平洋三面環繞的無盡蔚藍裡，享受南國風情早午餐，光風景就是值得打卡炫耀的「秘境中的秘境」；除了超讚的「世界級景觀」之外，餐㕔更嚴選屏東在地食材及時令農產，推出舒肥嫩雞胸屏東紅藜麥蔬果沙拉、起司牛肉可頌、松露蕈菇美式拼盤、萬丹紅龍果優格等早午餐，繽紛健康又美味，下次到墾丁玩可別錯過～

GADUGADU Brunch

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號（墾丁國家森林遊樂區－觀海樓6樓）

進入墾丁國家森林遊樂區需購買入園門票；自售票處步行至觀海樓約30～40分鐘

延伸閱讀：

．雙11超殺優惠！ 肯德基連11天推6大夯品「買一送一」、超值個人餐111元、炸雞蛋撻桶333元

．2022 ITF台北國際旅展「必搶優惠攻略」整理！ 全台最夯住宿券下殺1折、自助下午茶最低480元、SPA泡湯599元