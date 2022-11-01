拿出身分證！「這15個」開頭字母縣市民 爽住飯店萬元雙人房 最低「免3千元」

南台灣下雪啦！不讓新北歡樂耶誕城專美於前，聖誕到屏東過也很Chill！今年「屏東聖誕節」以「冰世界・雪國度」為主題，將屏東公園打造成夢幻冰雪國度，7米高的星空聖誕樹及15座大型燈飾點亮夜晚，還能和聖誕

2022-10-30 16:30