拿出身分證！「這15個」開頭字母縣市民 爽住飯店萬元雙人房 最低「免3千元」
年末到~飯店業者紛紛推出優惠！ 這間位於樂園裡的豪華飯店推出超優住房方案，只要憑身分證開頭有下列「15個字母」，就能超低價爽住原價上萬元的豪華雙人房，快出身分證，再手刀拿起電話訂房動作要快！
即日起至12/30，高雄「義大皇家酒店」推出「命中註定在義起2.0」住房專案，活動期間於週日至週五平日入住，並出示「台中以南」的身分證文件，身分證開頭字母包含B、L、M、N、P、Q、I、D、R、E、S、T、V、U、X這15個字母，可入住原價上萬元的豪華雙人房一晚，現在只要約25折2,999元(不含早餐)，若選擇住宿再含二客自助式早餐的一泊一食，也只要3,300元。
飯店加碼再贈送當月壽星入住，可免費升等至有2張中床、最多可入住4人的雅緻家庭房或經典客房，輕鬆享用室內水療池、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等上千坪的休閒設施，讓台中南下出遊或是屏東北上的玩家，不用出國就能如置身國外，超級好康！
註：「台中以南」的身分證開頭字母有，臺中市B、臺中縣L、南投縣M、彰化縣N、雲林縣P、嘉義縣Q、嘉義市I、臺南市D、臺南縣R、高雄市E、高雄縣S、屏東縣T、花蓮縣U、臺東縣V、澎湖縣X
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