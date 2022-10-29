手刀搶爆！50嵐萬聖快閃1小時「免費升級大杯」，限定只有「這天、這時」，加碼再推人氣TOP5

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自50嵐中區FB粉專
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CP值不敗手搖推出萬聖優惠啦！鮮少舉辦優惠活動的超人氣連鎖手搖品牌「50嵐」為迎接萬聖，居然推出了「萬聖快閃」活動！讓你飲料直接「免費升級」，不加價也能超過癮喝大杯！

圖／取自50嵐中區FB粉專
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「50嵐」本次推出萬聖快閃，僅於10/31晚上6點至7點，限定1小時的「給糖就上飲」優惠活動，只要給店員一顆糖果，即可享「點中杯飲品免費升級大杯（每人限定兌換一杯）」的難得好康！活動僅限門市自取，參與活動店家為「中區50嵐」，包含桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、澎湖、金門等，注意時間限時開喝！

圖／取自50嵐中區FB粉專
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⬤ 50嵐TOP飲品好吃驚

想喝50嵐卻不知道喝什麼？50嵐於中區FB粉專公開品牌「飲品TOP5」，照著人氣TOP5點準沒錯！「四季春青茶」、「波霸奶茶」、「冰淇淋紅茶」放心開喝不踩雷。

50嵐TOP5－紅茶拿鐵。圖／取自50嵐中區FB粉專
50嵐TOP5－紅茶拿鐵。圖／取自50嵐中區FB粉專

50嵐TOP４－茉莉綠茶。圖／取自50嵐中區FB粉專
50嵐TOP４－茉莉綠茶。圖／取自50嵐中區FB粉專

50嵐TOP３－冰淇淋紅茶。圖／取自50嵐中區FB粉專
50嵐TOP３－冰淇淋紅茶。圖／取自50嵐中區FB粉專

50嵐TOP2－波霸奶茶。圖／取自50嵐中區FB粉專
50嵐TOP2－波霸奶茶。圖／取自50嵐中區FB粉專

50嵐TOP1－四季春青茶。圖／取自50嵐中區FB粉專
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季主打「奶綠」。圖／取自50嵐中區FB粉專
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