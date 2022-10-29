快喝爆！星巴克耶誕必喝「太妃核果風味那堤」領軍4款經典超人氣飲品重磅回歸，一整年就等這杯，72折開喝～

耶誕節預熱！今年星巴克以「Holiday Your Way」為主題，將於11/2重磅回歸每年耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」，同步再推「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，以及經典「薄荷風味摩卡咖啡」，搭配4款風格皆異的耶誕紅杯，歡迎熟悉又溫暖的耶誕慶典！

圖／星巴克提供

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從2001年上市便成為耶誕必喝的「太妃核果風味那堤」預計於11/2強勢回歸，「太妃核果風味那堤」融合絲滑牛奶與經典濃縮咖啡，搭配香甜太妃核果風味糖漿，最後擠上濃郁鮮奶油與撒上太妃蜜糖碎片，絕對是每年冬季及耶誕必喝！本次星巴克也同步推出「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，提供黑咖啡愛好者不同的耶誕滋味。

耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」將於11/2強勢回歸。圖／星巴克提供

太妃核果風味那堤。圖／星巴克提供

太妃核果風味冷萃咖啡。圖／星巴克提供

太妃核果風味氮氣冷萃咖啡。圖／星巴克提供

此外，經典人氣「薄荷風味摩卡咖啡」也回來了！風靡日韓的「薄荷風味摩卡咖啡」充滿耶誕點心元素「巧克力」、「薄荷拐杖糖」，再結合濃縮咖啡、巧克力醬與薄荷風味糖漿，拐杖糖粒裝飾其上，耶誕氛圍直接拉滿。

冰薄荷風味摩卡咖啡。圖／星巴克提供

⬤ 同場加映：THANKSGIVING SHARE BOX 感恩分享組

星巴克LINE官方帳號將於11/2起推出期間限定「THANKSGIVING SHARE BOX 感恩分享組」，方案14杯可享優惠72折起，內含150元電子飲料券(10張)及175元指定耶誕新品飲料體驗券(4張)，購買後可單券轉贈、多人同享，共邀親朋好友感受冬季溫暖。

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