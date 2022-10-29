星巴克 X Stanley 「聖誕白」系列5大商品搶先看！1.4公升真空濾水壺、TOGO冷水杯統統都有
雖然距離聖誕節還有將近一個多月的時間，但是星巴克等不及了！今年年末最後一檔，星巴克與Stanley 全新聯名推出「台灣限定」的聖誕白隨行杯即將於11月2日正式上市啦。UDN小編特地嚴選5大必買限定商品，不論自用送禮都適合，如果喜歡白色系列商品的賓客，真的手刀可以準備買了，先一起來看看吧！
STANLEY白16.9OZGO不鏽鋼杯
「STANLEY白16.9OZGO不鏽鋼杯」單款售價為1350元，容量可裝500毫升。
STANLEY白20OZ不鏽鋼吸管杯
「STANLEY白20OZ不鏽鋼吸管杯」單款售價1650元，容量可達591毫升，以後可環保不用再用塑膠吸管了。
STANLEY白25OZ不鏽鋼壺
「STANLEY白25OZ不鏽鋼壺」單款售價2480元，容量更大可至750毫升，冬季裝熱飲剛剛好。
STANLEY白不鏽鋼TOGO冷水杯
「STANLEY白不鏽鋼TOGO冷水杯」單款售價1250元，容量20OZ，買手搖飲自備環保杯就靠它了。
STANLEY白真空濾壓壺
「STANLEY白真空濾壓壺」單款售價3150元，而容量超大可以裝到1.4公升，非常適合出遊或帶出郊外旅遊。
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