跑咖踩點！ 3間斗六「質感咖啡廳」推薦：陽台花序、蠻香咖啡，還有隱身在老屋的迷人小店

提到雲林，大多數人可能會想到綠油油的稻田、劍湖山遊樂園或是各式各樣的廟宇，但其實近年來，開始有越來越多年輕人開的店在雲林生根，尤其是在雲林最熱鬧的斗六市，更有許多別具特色的咖啡廳，等著你來跑咖踩點。ReadyGo為你精選了3家超有質感、超適合拍美照的雲林斗六咖啡廳推薦，下次跟朋友去雲林的時候，不妨把這些咖啡廳排進行程裡吧！

斗六咖啡廳推薦：陽台花序

圖片來源：IG@chubbystate.2019

首先要推薦的是陽台花序，陽台花序是一家結合了手作乾燥花藝與咖啡、甜點體驗空間的咖啡廳，店內充滿著超美的各種花藝素材，搭配日式木造老屋的建築，以及門外的冷色調水泥牆，給人一種浪漫中又帶點小復古的感覺，非常特別。

圖片來源：IG@chubbystate.2019

陽台花序並不是一間咖啡專賣店，而是以花藝設計為主，並提供客人們享用午茶的服務和空間，雖然這麼說，但他們家的甜點仍然十分有水準，無論是焦糖布丁、阿芙佳朵還是清爽好喝的百香鳳梨氣泡飲、蜂蜜拿鐵都是很受好評的品項，很推薦大家將這家特色咖啡廳收進口袋名單。

陽台花序 Balcony Sense

地址：雲林縣斗六市保長路11號

電話：0928-488431

營業時間：週一～週日 12:00～18:00（公休日：週四）

斗六咖啡廳推薦：蠻香咖啡

圖片來源：IG@esther__777、IG＠eateat0804

蠻香咖啡是斗六最近新開當中最受歡迎的咖啡廳之一，工業風的裝潢搭配別有洞天的天井設計，給人一種非常舒服的感覺。蠻香咖啡店內十分安靜，當下午陽光灑進店內的時候，更為整個空間增添舒適氛圍，很適合在這邊看上一整個下午的書，享受悠閒自得的午後時光。

圖片來源：IG＠eateat0804

蠻香咖啡是一家專業自烘咖啡豆的咖啡店，主要以供應各式各樣的咖啡飲品和甜點為主，價格約落在NT$40～NT$140左右，以咖啡廳來說算是非常平易近人，即使是學生族也能輕鬆負擔。

蠻香咖啡 Olentia coffee

地址：雲林縣斗六市雲林路二段110號

電話：0937-293-805

營業時間：週一～週日 13:00～21:00（週四公休）

斗六咖啡廳推薦：Mr.Lobby Coffee Roaster

圖片來源：IG@goodcimd1

最後要推薦給大家的是Mr.Lobby Coffee Roaster，座落在斗六行啟紀念館旁的Mr.Lobby Coffee Roaster，是一家散發著昭和時代感的老屋改建咖啡廳，木造的房屋搭配門口復古可愛的Mr.Lobby立牌，光是在門外就讓人忍不住想怒拍好幾十張照片啦！

圖片來源：FB@Mr. Lobby Coffee Roaster

Mr.Lobby Coffee Roaster店內的空間走的也是復古中又帶點台灣味的風格，木造的天花板、木窗搭配暖色調的桌椅，以及老闆最自豪的自家烘培咖啡，給人一種非常溫暖舒服的感覺，加上他們家的咖啡飲品大多落在NT$80～NT$150之間，對於小資族來說十分親切，難怪會如此受當地人的歡迎呀！

Mr.Lobby Coffee Roaster

地址：雲林縣斗六市府前街117號

電話：0916 168 989

營業時間：週二～週日 13:00～10:00 （週一公休）

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