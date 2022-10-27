確定落幕了！ 高雄國賓大飯店決定熄燈 營業至明年1月31日

高雄五星級國賓飯店吹熄燈號，今(27日)上午於高雄國賓大飯店臉書專頁宣布，將在2023年1月31日結束營運，預定服務至明年兔年春節檔期，未來將原地打造全新飯店式服務豪宅！

由於高雄國賓飯店的川菜與廣東菜料理相當到位，不少粉絲饕客十分惋惜，這也是疫情衝擊下，高雄首家結束營業的五星級飯店！

高雄國賓大飯店官網全文如下：

高雄國賓大飯店將於2023年1月31日完美落幕！回顧41年美好時光，高雄國賓深切感謝自開業迄今，曾蒞臨住宿、用餐或給予我們支持鼓勵的每位賓客與各界好友。

自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡一份心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶。高雄國賓，除了是港都的地標，更是老一輩高雄人的共同記憶！而開幕滿41年的高雄國賓在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

一路同行，感恩有您！高雄國賓大飯店全體同仁在此向每一位曾經光臨的貴賓致上深深一鞠躬，誠摯感謝您41年來的支持與喜愛，讓我們一路走來穩健踏實，期盼在很快的未來，能再有為您服務的機會！

圖／翻攝自高雄國賓大飯店臉書專頁

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