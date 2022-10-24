身分證對對碰！有「1、2、8」任2碼，義大天悅飯店住房優惠3選1，尾數再中加碼週六加價直接5折

歡慶週年就要讓你省！飯店也推週年慶優惠啦，拿出身分證對對碰，凡有「1、2、8」3個數字任2碼，即享「優惠3選1」，最高現省660元，再再加碼尾數亦為「1、2、8」，週六住房加價直接5折優惠。

圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

位於高雄的「義大天悅飯店」為歡慶12週年，即日起至12/30特別推出「1218週年慶」超值住房專案，雙人成行每人1218元入住雅緻雙人房住宿1晚(不含早餐)。身分證號含「1、2、8」任2碼再享「升等溫馨家庭房」、「2客成人早餐加購優惠888元(原價990元)」或「2大2小早餐加購優惠999元(原價1540元)」的優惠3選1。

圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

雅緻雙人房。圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

溫馨家庭房。圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

另有好康再加碼，身分證尾數為「1、2、8」任一數字再享週六加價5折優惠，只要500元(原須加價1000元)，週末假日也能划算入住！此專案每日限量10間，訂完為止，出發別猶豫。

圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

圖／取自高雄義大天悅飯店FB粉專

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