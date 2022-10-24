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最低5折！千葉旗下3品牌優惠大盤點，吃鍋5折起、壽星爽嗑雞翅山，還有生食級大干貝免費送

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自鼎盛十里FB粉專、千葉火鍋FB粉專、陽光皇后FB粉專
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美食優惠就看這篇！以下整理千葉連鎖餐飲集團旗下3品牌的週年、壽星及開幕優惠，最低吃鍋只要5折，還有免費炸雞翅任你吃，生食級大干貝也能免費送，享好康再大啖美食就看這篇！慶生、聚餐都合適，快揪家人、好友訂位開吃。

⬤ 千葉火鍋

「千葉火鍋」迎來17週年慶，即日起至10/31，凡身分證同時有數字「1、7」成人開鍋即打85折，若為10月壽星吃鍋5折起，只要持享味卡(VIP)壽星成人吃鍋直接5折，一般壽星也能享有75折優惠，生日吃鍋好選擇，抗通膨還能吃到飽

圖／取自千葉火鍋FB粉專
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圖／取自千葉火鍋FB粉專
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圖／取自千葉火鍋FB粉專
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⬤ 陽光皇后

每月壽星優惠「雞翅山」不缺席！「陽光皇后」11月壽星「雞翅禮」優惠活動即將展開，10月壽星優惠同步進行中，只要於前三天電話預約訂位，4人同行(每人低消350元)，即可享有「當日壽星幾歲，就送幾隻炸雞翅」的超好康，當月壽星最多也能領取20隻炸雞翅，生日實現炸雞翅自由。

圖／取自陽光皇后官網
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圖／取自陽光皇后FB粉專
圖／取自陽光皇后FB粉專

圖／取自陽光皇后FB粉專
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⬤ 鼎盛十里 鍋の物

「鼎盛十里」為歡慶二代店全新開幕，將於10/26推出來店「雙盛優惠」大放送，凡於10/26至11/6期間事先一天前訂位，開鍋即享「生食級大干貝乙顆」免費吃(市值88元)；另於10/26至11/30期間至店消費均享「免服務費」，無差別好康當然要Get啦！

鼎盛十里－二代店

地址：新竹縣竹北市成功二街29號

圖／取自鼎盛十里FB粉專
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圖／取自鼎盛十里FB粉專
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·以上優惠以各店家公告為主，詳情請至各店家FB粉專或官網查詢

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