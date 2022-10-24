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7飯店推「軍警消醫衛」住宿方案一次看！最低每人350元快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／承億文旅提供
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年底將至，為了感謝疫情底下站在前線的「軍警消警衛」職業工作夥伴們，承億文旅特別推出旗下7飯店住房大優惠，最低每人只要350元快衝！

圖／承億文旅提供
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承億文旅在全台各地共有7個駐點，有別於標準化連鎖旅店，承億文旅強調每個城市都有獨特的文化與景觀特質，透過形塑美術館般的藝術設計，時常與不同藝術家在館內舉辦展覽外，更希望休憩的旅人，也能感受在地情感，體驗不同的住宿體驗。

圖／承億文旅提供
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這回「抗疫前線感謝有您」特別推出軍警消醫衛優惠專案，只要自10月24日起連續5天（截止至10月28日）預訂旗下7旅店，並於12月30日前入住，符合上述職業的旅客，平假日都能獲得超狂優惠入住折扣。

圖／承億文旅提供
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像是「淡水吹風」、「台中鳥知道」與「花蓮山知道」的平日雙人房只要999元，四人房更只要1399元，等同最便宜一個人只要350元；至於假日還可以享有8折再依照房型贈送早餐喔。

圖／承億文旅提供
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另外像是旗下最貴的「潭日月」平日則推出雙人房優惠，也只要每房2999元還包早餐。其他還有「墾丁雅客小半島」、「桃城茶樣子」與「小承輕旅」同樣假日直接現場出示證件馬上打8折也一樣贈送早餐。

值得注意的是，入住時只要出示識別證、工作證或執業執照等相關證件都可以。若遇平日限量間數已額滿，則以現場房價八折優惠入住，每張證件於每館限用一次喔！更多詳情請上官網查詢。

圖／承億文旅提供
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