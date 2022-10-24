台灣百大必訪步道「螺山自然步道」 行至馬祖北竿天涯海角 擁無敵遼闊海景+賞落日+潮起潮落

螺山自然步道，位在馬祖北竿后沃村早期是后澳居民採蚵及釣客常行走的小徑，沿著懸崖而闢步道單程約742公尺，以石階石板路為主，除了有動植物， (據說每年4-5月有滿山的野百合)，奇岩....步道兩側皆有無敵的遼闊海景，螺山及其後方的蚌山，因其形狀似螺、蚌而得名漲潮時，螺山與蚌山，形同孤島，只有在退潮時則陸塊顯露一般遊客多行至螺山步道終點處此處有一奇岩，有如:至聖孔子的模樣， 很是特別...

步道雖然好走，因臨著海岸，要特別留意風速及懼高的人站在步道高處山海相依，讓人有走到天涯海角的壯闊，更覺自身渺小。這個行程是民宿主人推薦我們來賞落日的地方因瞧見了一旁有步道可以行走，再加上時間允許，這一走，驚豔不已是除了芹壁聚落外，個人很喜歡的一處景點

螺山自然步道 相簿

下午五點多，行經后沃觀海長堤，

前往戰爭和平紀念公園，路旁還瞧見了官兵慢跑。

停妥機車，一旁有螺山自然步道的指標

我們先行至上方的戰爭和平紀念公園原是一處軍事要地2003年馬管處開始規劃為戰爭和平紀念公園

因為戰略上的保密需要據點名稱常常以數字稱呼位在戰爭和平紀念公園旁的06、08據點建於岩壁礁石之間主要的戶外展場集中在08據點12據點則是盤據在螺山和蚌山之間

紀念公園，占地遼闊，站在觀景台，有360度的視角，欣賞無邊際的海景。

我們則因在觀景台上，瞧見對面渾圓的螺山，看似有步道可以行走，臨時起意走一遭

從觀景台下來後，接續了左側的步道入口。

柵欄上標示了；這是無人看管的海域，以及臨著懸崖與注意強陣風的警示。

石階左右都可以走一段後，匯集一條步道

發現一顆標有 陸軍字樣的基石。

步道約為一人可行走的寬度。 右側為懸崖

一小段下切，(這裡應該是整段步道)比較陡峭的地方。

繼續前進。

步道上立的三連嶼標示牌。

步道單程742公尺。

前方是步道上之一的觀景台。

落在海平面的夕照。

發現有人有另一側回程，我們繼續前進探險。

遼闊的山徑，壯闊的海。步道沿途的風勢，形成了風剪樹的特色。

經過步道第二處觀景台。

這個位置，可以看出當天是退潮的模樣，因此螺山，蚌山，分立兩處據說可以在退潮的時候，續行到螺山頂端，但不黯水性的我們，遠觀就好。

一般遊客多行至步道終點處為:海上孔子像的位置，從高處看....有一點像...不知是剛巧，還是刻意，腳下踩踏處，竟也出現孔子兩字

螺山，蚌山，兩座小島，靜臥看著日日潮起潮落，

從海上孔子像，一路折返。

盡賞美景，也要留意腳下的踩踏。

步道算親民，距離也不長，惟不寬敞加上四周無屏障，行走要特別留意可以一次收納山海的絕佳景致，是最大亮點在外島中唯一入選~台灣百大步道，個人覺得當之無愧來訪的這天是非假日，加上又將近落日時分走步道的人寥寥可數，悠悠靜靜卻又不覺得孤寂螺山的美，很難形容，有機會來走一回，相信妳(你) 會愛上它^.^

山行地址: 馬祖北竿戰爭和平紀念公園

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