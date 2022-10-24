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甜點免費送！燒肉同話萬聖打卡送「嚇到吃手手」甜點，「雙、十、國、慶」姓名優惠進行中，9折、好康價優惠開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自燒肉同話FB粉專、燒肉同話提供
圖／取自燒肉同話FB粉專、燒肉同話提供

想好萬聖節大餐怎麼吃了嗎？這一鍋餐飲集團旗下「燒肉同話」再推萬聖優惠，免費送你「嚇到吃手手」甜點，只送不賣，吃燒肉配應景甜點，心動不如先訂位！還有超大方尋找「雙、十、國、慶」活動進行中，雙人套餐超優惠。

圖／取自燒肉同話FB粉專
圖／取自燒肉同話FB粉專

為歡度即將到來的萬聖節，本次「燒肉同話」推出打卡就送「嚇到吃手手」甜點的好康福利，凡於10/29至10/31三天中，至燒肉同話全台門店用餐(新店民權店不適用)，並拍照打卡FB或IG個人社群，即可即可免費兌換「嚇到吃手手」甜點，限時限量供應，享好康動作快！

圖／燒肉同話提供
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圖／取自燒肉同話FB粉專
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此外，「燒肉同話」推出的尋找「雙、十、國、慶」活動仍持續進行至10/31，姓名對中1字即享雙人或三人套餐9折；姓名對中2字可享雙人套餐獨享1010元(和牛系列除外)，同名折扣不手軟，優惠都給你了，快揪朋友開吃啦！

圖／取自燒肉同話FB粉專
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圖／取自燒肉同話FB粉專
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燒肉同話 甜點 萬聖節 這一鍋 和牛

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