再Chill1天！大稻埕碼頭「搞怪啤酒節」登場，美食、文創攤位逛不完，打卡再抽300元餐點兌換券
最後一天，馬上出發！已於本週六熱鬧登場的大稻埕碼頭「搞怪啤酒節」，限時兩日，把握今天再嗨一波，本次攜手多家知名啤酒品牌，喜愛啤酒的朋友不要猶豫，歡樂暢飲的同時還有網路歌手現場演唱經典歌曲，加上萬聖搞怪氛圍，過節氣氛更上一層。
大稻埕碼頭「搞怪啤酒節」於昨日(10/22)起至今日晚上10點，結合「無邊·境·創意市集」提供的多種美食與文創攤位，打造專屬大稻埕碼頭的搞怪萬聖氣氛，限定啤酒、美食及美麗河畔風景，在萬聖節前先到大稻埕碼頭搞怪一番、小酌一杯大啖美食，還能欣賞80年代獨特的流行音樂，回顧華語流行音樂起飛歲月。
河岸金光配美食的「大稻埕貨櫃市集」結合燈光及色彩裝飾，被網友形容「很有國外河畔的感受」，此次的「搞怪啤酒節」不僅能大口品嘗美食、美酒，還能在熱鬧音樂中享受超Chill異國氛圍，套上濾鏡拍照打卡，立刻穿越到國外！同時，於活動期間至大稻埕碼頭貨櫃市集官方FB打卡按讚即可獲得限量萬聖節造型糖果1個，並將於活動結束後抽出30名幸運者，獲取大稻埕碼頭貨櫃市集餐點兌換券300元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大稻埕碼頭「搞怪啤酒節」
地址：大稻埕碼頭廣場(民生西路底，5號水門)活動期間：10/22、10/23 12:00-22:00
⬤ 同場佳映：抓鬼特攻隊－萬聖節市集
MAJI年度盛事「萬聖節」即將到來，本次MAJI更推出豐富多種的活動內容，絶對新鮮、有趣，人潮滿滿，更有神秘任務等你來挑戰。
·抓鬼特攻隊 尋找鬼怪卡
MAJI園區裡藏著超多鬼怪，化身獵鬼師前往鬧鬼的園區執行案件，尋找掌握鬼怪線索並進一步確認鬼怪們出沒地點，凡抓出指定鬼怪種類即算完成任務。
·不給糖就搗蛋，Dress code：萬聖節裝扮
穿著萬聖節服裝，至市集店家大聲喊出「不給糖就搗蛋」，討糖並收集印章即算完成任務。
完成以上2項任務即可至服務台抽獎一次，人人有獎，送完為止！
抓鬼特攻隊－萬聖節市集
地址：台北市中山區玉門街1號(MAJI集食行樂·玻璃屋廣場)活動期間：10/22、10/23 12:00-22:00
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．就是要搞怪！ 15家萬聖節應景「餐飲點心+飲料」充滿精心巧思，眼球、手指、小幽靈統統上桌
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