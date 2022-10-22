麥當勞萬聖節「哆啦A夢派對套餐」最後機會快衝！2.4萬個限量造型手提袋免費拿

真的是最後機會了，趕快把握麥當勞「哆啦 A 夢萬聖派對餐」，限時限量！不斷推陳出新的麥當勞這回可是找來大名鼎鼎的哆啦 A 夢合作，直接推出三款萬聖節套餐，台灣只有2.4萬份，直接搶吃起來了！

圖／麥當勞提供

到處都可以看到的麥當勞，為了因應萬聖節的到來，推出即日起至11月1日超限量的「哆啦 A 夢萬聖派對餐」，共有三款套餐，分別為「漢堡萬聖派對餐」、「麥克鷄塊萬聖派對餐」與「陽光鱈魚堡萬聖派對餐」。不僅如此，只要歡樂頌訂購，直接送超萌超可愛的「哆啦 A 夢搗蛋百變手提袋」一個，數量有限只有2.4萬個，送完為止。

圖／麥當勞提供

值得注意的是，萬聖節限定餐供應時間為每日的上午10:30，切記不要太早早餐就去搶食喔！

圖／麥當勞提供

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