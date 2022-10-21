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寶可夢迷動起來！ 「飛翔皮卡丘」首次現身大安森林公園，夜晚變身「爆炸頭皮卡丘」high翻全場

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

寶可夢迷們全員動起來！ 一系列「飛翔皮卡丘計畫」將於10月展開，除了今日(10/21)與桃捷合作首發「飛翔皮卡丘彩繪列車」外，即日起至10/23止，一連三天在大安森林公園登場「Pokémon GO Safari Zone: Taipei」活動，讓玩家們有機會捕抓到台北限定「樹果皮卡丘」，寶可夢大師快規劃來趟抓寶之旅！

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

在大安森林公園登場的「飛翔皮卡丘計畫」，訓練家能於《Pokémon GO》中購買入場券，活動時間為12:00至18:00，購買早鳥票者從10:00即可入場，在這三天內，白天可以盡情抓寶，如果夠幸運，有機會遇見平常不會在台灣出現的「帕奇利茲」，首次登場的「異色螢光魚」、異色未知圖騰（T、P、E）等。到了晚上18:30、20:00兩個時段，「皮卡丘夜間活動」還會變身黑夜遊樂園，能看到「爆炸頭皮卡丘」及夥伴們站上露天音樂台high翻全場。

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

即使未購票的訓練家，也可以去尋找一隻特技是「變身」寶可夢，牠躲進了捷運大安森林公園站的角落，也能在台北市內各地捕捉穿著綠色樹果T恤的皮卡丘，更可以參加超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰，還有有機會獲得「飛翔皮卡丘計畫」合作活動貼圖。

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

此外，先前在沖繩引起話題的「Pokégenic拍照景點」，現在也來台北啦！分別在心中山線形公園、捷運雙連站、捷運大安森林公園站、松山文創園區及貓空等地區登場，都可以探索發掘寶可夢蹤影、快來尋找並拍下精彩的照片與大家分享吧！

圖／飛翔皮卡丘計畫官網
圖／飛翔皮卡丘計畫官網

Pokémon GO Safari Zone
地點：主會場「大安森林公園」
時間：2022/10/21~2022/10/23
每日18:30及20:00於露天音樂台有「爆炸頭皮卡丘表演」

台北飛翔皮卡丘計畫 拍照景點
●心中山線形公園：2022/10/17至11/20
●捷運大安森林公園站：2022/10/14至11/15
●松山文創園區：2022/10/21至2023/1/29
●貓空：2022/10/20至2023/2/28

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大安森林公園

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