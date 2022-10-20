就是要你忘不了！ 日本摩斯漢堡推出「巨大炸雞睡袋」只送不賣 還有不沾手收納袋和骨頭造型睡枕，超巧思~
一提到摩斯漢堡，首先想到的還是他們家的各式特色口味漢堡、米漢堡吧！ 日本摩斯漢堡其實還有一款引以為傲的商品希望世人知曉，近期日本摩斯漢堡發現民眾對於「摩斯炸雞」印象不夠深刻，因而決定推出一款超巨大「和風炸雞睡袋」，消息一出立即引發討論，提升印象和討論度！
日本摩斯一直為自家的「和風炸雞」引以為傲，因為特別選用上好的翅胸肉，為增加表皮酥脆口感及降低吸油量，選用「米粉」作為外層裹粉使用，讓大家吃得到皮薄肉多汁美味。沒想到經調查後得知民眾對於和風炸雞的印象並不夠深刻，立馬決定來一場超巨大「和風炸雞睡袋」特別企劃。
在設計這款和風炸雞睡袋，完全直接將摩斯和風炸雞「巨大化」了，吃過的民眾就知道，和風炸雞都是用帶有切割線的包裝袋裝著，在吃的時候民眾只需把紙袋上半部撕掉，就能握著紙袋下緣、不沾手不油膩能直接吃到熱騰騰炸雞，更減少燙傷機會。可以明顯看見「炸雞睡袋」的收納袋也是用相同圖案的包裝。
巧思不止如此，摩斯更將原本和風炸雞骨頭部位，設計了骨頭造型睡枕擺放在睡袋中，可愛極了，讓人躺在睡袋內也能有舒適地將頸部支撐、或是像抱枕一樣環抱，增加安心入眠！同時官方釋出多種場景適用，無論是在家或外出露營攜帶，獨特造型、酥脆吸睛的外皮睡袋，看過就忘不了，想讓人印象不深刻都難呀。
「摩斯和風炸雞睡袋」買的到嗎？ 不！日本摩斯只送不賣，想要擁有它，需要加入日本摩斯會員並在網站上訂餐，餐點內容須包含「摩斯和風炸雞」，並於2022/10/17至11/15，到指定活動網站上完成登錄，抽出500名幸運兒將可獲得這一款充滿巧思、實用性又無厘頭的炸雞睡袋哦！
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