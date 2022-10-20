快訊

出國旅遊解封！6家產險開賣新版海外突發疾病險 僅1家賠法定傳染病

若疫苗EUA遭廢止「高端仔」要補打？ 莊人祥給答案

北市刑大警勾結詐團女友涉貪上百萬 幫調個資還當內鬼

就是要你忘不了！ 日本摩斯漢堡推出「巨大炸雞睡袋」只送不賣 還有不沾手收納袋和骨頭造型睡枕，超巧思~

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

一提到摩斯漢堡，首先想到的還是他們家的各式特色口味漢堡、米漢堡吧！ 日本摩斯漢堡其實還有一款引以為傲的商品希望世人知曉，近期日本摩斯漢堡發現民眾對於「摩斯炸雞」印象不夠深刻，因而決定推出一款超巨大「和風炸雞睡袋」，消息一出立即引發討論，提升印象和討論度！

圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

日本摩斯一直為自家的「和風炸雞」引以為傲，因為特別選用上好的翅胸肉，為增加表皮酥脆口感及降低吸油量，選用「米粉」作為外層裹粉使用，讓大家吃得到皮薄肉多汁美味。沒想到經調查後得知民眾對於和風炸雞的印象並不夠深刻，立馬決定來一場超巨大「和風炸雞睡袋」特別企劃。

圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

在設計這款和風炸雞睡袋，完全直接將摩斯和風炸雞「巨大化」了，吃過的民眾就知道，和風炸雞都是用帶有切割線的包裝袋裝著，在吃的時候民眾只需把紙袋上半部撕掉，就能握著紙袋下緣、不沾手不油膩能直接吃到熱騰騰炸雞，更減少燙傷機會。可以明顯看見「炸雞睡袋」的收納袋也是用相同圖案的包裝。

圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

巧思不止如此，摩斯更將原本和風炸雞骨頭部位，設計了骨頭造型睡枕擺放在睡袋中，可愛極了，讓人躺在睡袋內也能有舒適地將頸部支撐、或是像抱枕一樣環抱，增加安心入眠！同時官方釋出多種場景適用，無論是在家或外出露營攜帶，獨特造型、酥脆吸睛的外皮睡袋，看過就忘不了，想讓人印象不深刻都難呀。

圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

「摩斯和風炸雞睡袋」買的到嗎？ 不！日本摩斯只送不賣，想要擁有它，需要加入日本摩斯會員並在網站上訂餐，餐點內容須包含「摩斯和風炸雞」，並於2022/10/17至11/15，到指定活動網站上完成登錄，抽出500名幸運兒將可獲得這一款充滿巧思、實用性又無厘頭的炸雞睡袋哦！

圖／擷取自モスバーガー twitter
圖／擷取自モスバーガー twitter

延伸閱讀：

3至9%的微醺 日本超人氣沙瓦「檸檬堂」3種風味首登台

新品開喝！盤點3間人氣手搖新品，「紫米紅豆鮮奶、葡萄冰茶、哈密瓜冰沙」，咀嚼控、奶霜控一次滿足

炸雞 摩斯漢堡 露營

相關新聞

南瓜尬奶茶！日本CoCo員工最推萬聖新品「南瓜拿鐵」，在台人氣「奶茶三兄弟」也終於登陸

萬聖節超應景手搖登場！一提到萬聖節，最先想到的就是「南瓜」，日本「CoCo都可」手搖飲推出充滿萬聖節氛圍的「南瓜系列」，在台也超人氣的「奶茶三兄弟」也於不久前登陸日本，以萬聖新品與超夯經典滿足日本朋友

就是要你忘不了！ 日本摩斯漢堡推出「巨大炸雞睡袋」只送不賣 還有不沾手收納袋和骨頭造型睡枕，超巧思~

一提到摩斯漢堡，首先想到的還是他們家的各式特色口味漢堡、米漢堡吧！ 日本摩斯漢堡其實還有一款引以為傲的商品希望世人知曉，近期日本摩斯漢堡發現民眾對於「摩斯炸雞」印象不夠深刻，因而決定推出一款超巨大「和

為吉卜力主題公園熱身開場～「吉卜力公園與吉卜力」日本巡迴展開跑囉！

「吉卜力公園與吉卜力展」日本巡迴展，從長野縣立美術館開始、共5個會場，一路巡迴至2023年～一起來看看吧！

JR東日本新潟大地藝文旅！越後湯澤玩樂美食筆記 大地藝術祭通關口也好玩

越後湯澤：豪雪地內溫泉鄉 滑雪度假超人氣 說起越後湯澤，或許不少日本通很快就能想到「滑雪」和「溫泉」兩大關鍵字。越後湯澤所在的湯澤町，也是新潟雪國觀光圈的「成員」之一。實際上名為「湯澤町」，只是

史努比粉絲別錯過～托特包、收納袋、郵票組都超欠買！史努比與日本郵局聯名商品再推2022新款

日本郵局每季都會和不同的人氣角色聯名合作商品，本季的主角就是深受各個年齡層喜愛的史努比Snoopy！

日本名城配楓紅！弘前城菊花和紅葉節10／28登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】青森縣紅葉名所「弘前公園」將在10月28日起舉辦「弘前城菊花和紅葉節」，園內上千棵楓樹、2600棵櫻花樹的紅葉以及樹齡300年以上的大銀杏樹將幫古城妝點上秋色。弘前城天守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。