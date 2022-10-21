桃捷最萌列車出發！ 寶可夢迷搶搭「皮卡丘彩繪列車」，時刻表攻略先收、全套寶可夢一日票卡限定收藏

寶可夢迷不能錯過的最萌列車來了！ The Pokémon Company攜手桃園機場捷運推出全新「飛翔皮卡丘彩繪列車」，於10/21(今)正式啟航，全列車內外都充滿了皮卡丘、傑尼龜、小火龍等經典角色，從國門桃園機場到新北、台北等站點，都有機會搭上最萌的皮卡丘領軍彩繪列車，讓你一次拍好拍滿！

圖／桃園捷運

「飛翔皮卡丘彩繪列車」車身外不僅有俏皮的皮卡丘身上綁著繽紛氣球，並以鮮明亮黃色和代表桃捷的紫色為底，車身和車廂內部還有大小朋友都喜愛的小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等經典角色，各各可愛模樣超欠拍，車窗玻璃上，更有皮卡丘與寶貝球的超萌藍色剪影，帶領大家一起遊玩。

圖／桃園捷運

圖／桃園捷運

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桃園捷運公司同時推出三款限定版「寶可夢一日票」，像是A款有皮卡丘、呆呆獸、熊寶寶，只有在A1至A11車站販售（299元）；B款有皮卡丘、卡比獸、食夢夢圖示，僅能在A12至A21車站購買（299元）；而只有套組才有的限定C款（888元），卡面上有皮卡丘、謝米、青綿鳥等，每款票卡皆有可愛的寶可夢人物圖騰，腦波弱鐵粉們直接套組入手吧。

圖／桃園捷運

圖／桃園捷運

列車將開航為期1年，一直到明年都還搭得到，但鐵粉們想要搭上最新最萌的皮卡丘彩繪列車，立馬收下飛翔皮卡丘彩繪列車發車時刻表，自台北車站發車時間為07:22、10:22、13:22、16:22、19:22、22:22，而環北站出發時間有08:50、11:50、14:50、17:50、20:50，一共11個發車時間，作足功課準備搭車出發囉！

圖／桃園捷運

圖／桃園捷運

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