就是要搞怪！ 15家萬聖節應景「餐飲點心+飲料」充滿精心巧思，眼球、手指、小幽靈統統上桌

迎接10/31的萬聖節來臨，不少餐飲業者絞盡腦汁想與消費者們一起同歡，無論是可愛溫馨款的巧克力麵包、南瓜咖啡、女巫汽水，到驚心聳動版的眼球、腦漿、血漿、手指，通通取材自可食食材，讓它們搖身成為「萬聖應景餐點」，現在就帶大家一飽眼福吧！

星巴克

➤南瓜派風味那堤、南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡、南瓜派風味咖啡星冰樂

以秋季經典糕點南瓜派，混合經典義式濃縮咖啡與牛奶，佐以濃郁辛香料成為「南瓜派風味那堤」，入口溫暖，歡慶Halloween，星巴克也於10/25至10/31推出「萬聖同樂價」優惠活動，指定南瓜派系列飲品於活動期間都可享限定價。

圖／星巴克

發發The Far Far Farm

➤緋紅女巫波波水、海鹽焦糖幽幽格

發發化身療癒系實驗科學家，調製Trick and Treat萬聖節限定魔幻飲品，在萬聖節狂歡到底！無論是搞怪有趣的「緋紅女巫波波水」或是帶有迷人鹹甜滋味的「海鹽焦糖幽幽格」，兩種截然不同的風格絕對能滿足。

圖／發發提供

85℃

➤萬聖小惡魔、淘氣幽靈切片小蛋糕、萬聖狂歡鎮

迎接西洋萬聖節，85℃與六福村獨家聯名推出三款限定版蛋糕，分別是萬聖小惡魔、淘氣幽靈切片小蛋糕，和6吋的萬聖狂歡鎮等，款款超萌搞怪，讓人愛不釋手。10/6到10/31全台85℃門市開賣，消費者只要購買聯名款整模蛋糕-萬聖狂歡鎮，即可獲得六福村雙人門票798元優惠小白單，另外，只要85APP註冊會員購買任一聯名蛋糕，還能加碼免費抽門票和住宿券。

圖／85℃

ikari怡客

➤驚奇巧克力屋、紅莓小惡魔、呆萌木乃伊

ikari怡客推出三款萬聖節蛋糕，分別為驚奇巧克力屋、紅莓小惡魔、呆萌木乃伊，超搞怪的造型跟滿滿的節慶感讓人看了只想大咬一口，單點均一價150元，套餐均一價188元。

圖／ikari怡客

GODIVA

➤萬聖節巧克力南瓜形禮盒、萬聖節巧克力木乃伊棺材造型鐵盒

GODIVA打造2022萬聖節限定巧克力禮盒，讓孩子帶上街Trick or Treat，俏皮的南瓜燈搖身一變成為帶來歡笑喜悅的糖果罐，內含G cube松露巧克力全系列六款口味：榛子牛奶、松露黑巧克力、草莓黑巧克力、香草黑巧克力、綠茶牛奶巧克力及牛奶巧克力，此外，今年更推出木乃伊棺材造型鐵盒裝。

圖／GODVIA

和牛涮

➤巧克力鯛魚燒、起司鯛魚燒

呼應萬聖節，「和牛涮」召喚高人氣甜點巧克力鯛魚燒重磅回歸，「巧克力鯛魚燒」特地洄游，聯手暖橘色「起司鯛魚燒」同步出擊，黑橘色系組合讓火鍋控們沉浸萬聖節氛圍。

圖／王品集團提供

Lady nara

➤萌鬼當家、阿飄椰瘋狂

Lady nara針對萬聖節所推出的「萌鬼派對Spooky Halloween」系列中，「萌鬼當家」以熔岩泰茶煎餅，搭配上濃郁流心、黑糖珍珠及煉乳，還有造型幽靈點綴，每份380元。「阿飄椰瘋狂」則是以西西里氣泡咖啡為基底，配上骷髏椰奶凍，每杯180元。「歐買尬椰」則是鮮艷紅龍果蝶豆花冰沙，配上藍色眼珠造型的椰奶凍，每杯220元。

圖／Lady nara提供

八月堂

➤搗蛋小幽靈、神鬼木乃伊、大眼八腳怪

八月堂今年萬聖節新推出的「搗蛋小幽靈」，將酥脆可頌包覆著軟嫩的大福皮，化身成為搗蛋的小精靈，內餡則是甘甜的紅豆牛奶餡。「神鬼木乃伊」將可頌變為討喜的繃帶木乃伊，讓蜂巢可頌與檸檬糖霜相互搭配。「大眼八腳怪」則是將酥脆蜂巢可頌搭配黑巧克力，創作出八腳造型與詭異大眼，有著香濃的巧克力風味，均為55元。

圖／八月堂提供

紐約早餐女王Sarabeth’s

➤黑竹炭漢堡-黯黑惡魔古堡、紅麴漢堡-黯紅吸血古堡、烏黑靈藥、緋紅血漿

2022年Sarabeth’s以詭譎華麗風格推出「黯夜尋堡Darkness Halloween」萬聖節限定新品，打造出2款與眾不同的漢堡及2款飲品。黑竹炭漢堡「黯黑惡魔古堡」萬人迷黑松露搭配卡門貝爾起士；紅麴漢堡「黯紅吸血古堡」墨西哥辣肉醬佐以酥炸紫洋蔥；「烏黑靈藥」以醇厚黑咖啡為基底，加入酸甜檸檬汁及啵啵氣泡飲；「緋紅血漿」嚴選火龍果及甘甜芭樂，現打輕纖果汁開胃爽口。

圖／Sarabeth’s

卡布里喬莎Capricciosa Premium

➤鬼眼精靈起士披薩、闇黑蜘蛛青醬披薩、謎之血印辣紅醬披薩、魔幻紅藥水、勾魂黑藥水

Capricciosa Premium「驚魂萬聖夜Scary Halloween」推出3款驚嚇度百分百的披薩及2款吸睛度滿分的氣泡飲。「鬼眼精靈起士披薩」莫札瑞拉起士幻化鬼眼精靈軍團，直視瞬間讓人融化；「闇黑蜘蛛青醬披薩」飽滿黑橄欖化身闇黑蜘蛛大軍，進攻幽冥青醬芝麻葉森林；「謎之血印辣紅醬披薩」謎樣血手印，加妝點驚Shot眼球造型湯圓，魔幻紅藥水為蜂蜜檸檬氣泡飲；勾魂黑藥水為焦糖氣泡咖啡。

圖／卡布里喬莎

寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳

➤古墓驚魂萬聖節雙人套餐

即起只要於FunNow預訂10/29至10/31在台北寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳的「古墓驚魂萬聖節雙人套餐」，就加贈活動調酒2杯。套餐包含美國頂級肋眼心牛排10盎司、做成手指造型的香料豬肉香腸等。

圖／FunNow提供

君品酒店雲軒西餐廳

➤夜訪吸血莊園萬聖節限定套餐

雲軒西餐廳就推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，享用手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各2份及驚嚇甜點1份。其中，「頭顱」造型驚嚇甜點，駭人的人腦血漿運用覆盆子醬作為點綴，一開箱就毛骨悚然。

圖／雲朗觀光集團提供

台北遠東香格里拉

➤毒藥、殭屍調酒、暗黑巧克力木乃伊、魔法怪怪屋蛋糕

38樓的馬可波羅酒廊祭出主題調酒應景，以龐貝琴酒、安格式3年白蘭姆酒為基底的創意特調，呈現毒藥、殭屍等吸睛造型；一樓The Cake Room販售，包含暗黑巧克力木乃伊、魔法怪怪屋蛋糕等，幽默趣味應景。

六福萬怡

➤爆裂眼球麵包、邪惡巫婆手指餅乾

六福萬怡的一禮烘焙推出萬聖搞怪甜點，即日起於長春門市搶先開賣，搞怪萌麵包系「爆裂眼球麵包」、及驚嚇指數直線上升的「邪惡巫婆手指餅乾」等。

圖／六福旅遊集團提供

日月千禧

➤食人花盆栽、章魚麵包

至10/31前，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧獻出「食人花盆栽」、「章魚麵包」兩款萬聖甜點，另有飲品竹炭拿鐵，搞怪中帶諧趣。

圖／台中日月千禧酒店提供

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