出國瘋買伴手禮要注意！ 不小心帶回國「未熟蛋、炸雞皮、含肉貓犬食品」恐挨罰

經過兩年多的防疫煎熬，隨著全球各國皆放寬邊境管制，以及國際旅遊入境解封0+7政策，國人首選飛向日本、韓國，甚至新加坡、馬來西亞等免簽國家旅行，肯定能展現瘋狂購買力，但在瘋狂買買買之餘，一定要注意旅遊回國前「這些東西不要買(帶)」！

動植物防疫檢疫局昨(18)日在臉書發文提醒，出國旅遊要注意有些東西不能買，有鑑於近期從日本回來的旅客，不小心帶回了溏心蛋、含肉餐點犬貓食品、炸雞皮等，民眾似乎忘記除了豬肉肉品以外，含禽畜肉類成分的產品也都是受管制的。

圖／翻攝自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵FB

檢疫局再次提醒大家開心出國也要守護臺灣農業，一一列出禁止輸入之應施檢疫動物及動物產品：豬∕牛∕羊∕雞∕鴨∕鵝等禽畜肉類製品，盆栽∕土壤∕昆蟲，以及活體動物、含禽畜成分的寵物食品、動植物用藥品，還有蛋∕鮮奶∕未加工的角骨毛皮，這些均不得帶回國內。倘若真的不小時帶上飛機，快找找「棄置箱」，在入境前棄置或是吃光即可。

圖／翻攝自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵FB

●任何疑慮皆可以參考「常見入境旅客攜帶動物及其產品檢疫規定參考表」

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