拿出任意門！麥當勞攜手《哆啦A夢》首推三款「祕密道具抱枕」，加購直接抱回家，還有抽獎免費送

Get哆啦A夢同款道具！本次麥當勞特別攜手大小朋友的童年回憶《哆啦A夢》推出「哆啦A夢祕密道具抱枕」，共有3款，像是超經典「任意門」、神奇「時光布」及可愛「縮小燈」等，只要購買套餐就能加價帶回家，跟著哆啦A夢拿同款，實現小時候的小夢想。

圖／取自麥當勞官網

居然買得到22世紀的祕密道具？此次麥當勞與《哆啦A夢》攜手推出3款「哆啦A夢祕密道具抱枕」，全台限量7萬個，將於10/19上午11點開售「縮小燈」及「時光布」兩款道具抱枕，而「任意門」經典款則於10/26啟售，3款祕密道具抱枕預計販售至11/15，但數量有限，加上哆啦A夢的超高人氣，極有可能提早售完，想要入手的朋友手腳要快啦！

縮小燈抱枕。圖／取自麥當勞官網

時光布抱枕。圖／取自麥當勞官網

任意門抱枕。圖／取自麥當勞官網

⬤ 獲得神祕道具小Tips

·凡於活動期間至麥當勞店內購買任一套餐加319元，或單買349元就能把「哆啦A夢祕密道具抱枕」抱回家！本次活動搭配套餐包含超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal等，購買須至餐廳指定專屬櫃檯或得來速窗口，每份套餐僅限加購乙個，每人每次消費最多限購兩個，其他相關販售詳情請至麥當勞官網查詢。

·即日起至10/24，於麥當勞FB粉專指定貼文下方邀請朋友並留言「哆啦A夢 祕密道具抱枕10/19 11:00am 開賣」參與活動，亦有機會獲得哆啦A夢祕密道具抱枕喔！(限量3名)

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