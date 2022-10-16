快訊

尼莎颱風降雨灌北台灣 水利署：雙北5區淹水一級警戒

曾格爾捲不倫戀又爆登山紀錄造假 募款平台宣布「凍結贊助」

U23世界盃／曾頌恩巨大雙安 中華隊射「日」預賽3連勝

麥當勞這樣拍！「麥當勞拍照大法」大揭密，把餐點舉上頭、變身紙袋人，創意搞怪無極限

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自麥當勞中國官方微博、小紅書@46610授權、小紅書@拖延症56号授權
圖／取自麥當勞中國官方微博、小紅書@46610授權、小紅書@拖延症56号授權

麥當勞這樣拍！麥當勞是許多人從早到晚的用餐選擇，怎麼打卡、怎麼拍才更吸引人呢？10/12中國麥當勞推出「上頭照」抽獎活動，直接指定拍照Pose，而在小紅書搜尋榜也出現「麥當勞拍照大法」的有趣話題，和小編一起來看看究竟什麼是麥當勞「拍照大法」吧！

圖／取自麥當勞中國官方微博
圖／取自麥當勞中國官方微博

前日，中國麥當勞於官方微博推出「上頭照」轉發抽獎活動，曬出把麥當勞產品「舉上頭」的照片並加上指定話題，即具抽獎資格。中國日常用語「上頭」原是指讓人著迷、不自覺去做的意思，沒想到中國麥當勞這次真的讓人把食物舉上頭！

食物舉上頭。圖／取自麥當勞中國官方微博
食物舉上頭。圖／取自麥當勞中國官方微博

圖／取自麥當勞中國官方微博
圖／取自麥當勞中國官方微博

此外，在中國社群小紅書搜尋中的「麥當勞拍照大法」話題也十分逗趣，點進話題能看見許多「麥當勞紙袋人」的趣味照片。將麥當勞紙袋套在頭上，在眼睛及嘴巴位置挖出空洞，接著就是個人ShowTime囉！拍好的照片還能當作表情包或頭像，快樂吃速食又超有趣，打卡也超吸睛。

雙人拍照大法。圖／小紅書@拖延症56号授權
雙人拍照大法。圖／小紅書@拖延症56号授權

⬤ 麥當勞拍照大法小Tips

·向店員拿最大size的紙袋，小size則把後方撕開再戴
·食物是最好的拍照道具，邊吃邊和鏡頭互動，就看你的創意啦
·越搞怪越好，看不到臉也不怕尷尬

圖／小紅書@拖延症56号授權
圖／小紅書@拖延症56号授權

圖／小紅書@拖延症56号授權
圖／小紅書@拖延症56号授權

越搞怪越好。圖／小紅書@46610授權
越搞怪越好。圖／小紅書@46610授權

圖／小紅書@46610授權
圖／小紅書@46610授權

延伸閱讀：

午茶好康1次看！精選3家午茶優惠組合，地瓜薯條買一送一、芋頭泡芙免費送，午茶暖心開吃

餓了就來份「鱷吐司」！ 夯爆IG的人氣吐司盒子早午餐 巨大排骨、酥脆蛋餅、肉鬆芋泥必點推薦

麥當勞 中國美食

相關新聞

麥當勞這樣拍！「麥當勞拍照大法」大揭密，把餐點舉上頭、變身紙袋人，創意搞怪無極限

吃麥當勞這樣拍！麥當勞是許多人從早到晚的用餐選擇，怎麼打卡、怎麼拍才更吸引人呢？10/12中國麥當勞推出「上頭照」抽獎活動，直接指定拍照Pose，而在小紅書搜尋榜也出現「麥當勞拍照大法」的有趣話題，和

解鎖美麗中華文化之謎！盤點那些必遊「中國大陸博物館」

【旅奇傳媒/編輯部】 縱橫了歷史數千年，中華文化以黃河流域中原地區發跡，經過長時間的演變、族群之間的衝突與融合，形成現今底蘊深厚的中華文化；對比整個世界文明史來看，中華民族所創造的文化具有其獨特的傳統

紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合

光看就好想吃一口！各國麥當勞皆不定時推出當地限定特色餐點，這次發現了香港麥當勞於今日上市的「紫薯系列」甜品，浪漫紫色外型讓人眼睛一亮，整個拍起來就是好有食慾，香港行踩點名單可以先＋1。 喜歡紫薯

到美麗中華賞山水畫、金秋秘境！ 雲遊大陸盤點「必去秋遊景點」

【旅奇傳媒/編輯部】秋季是許多旅人特別喜愛的季節，這時節的天氣不會太乾燥或是濕潤，走在戶外時的溫度特別舒適，沿途的景緻更是被秋葉妝點成不同的樣貌；每到9、10月份，大陸由北而南依序展開美麗的金秋畫卷，

趕走秋老虎！中國CoCo浮誇系1公升「一桶奶茶」，吨吨吨熱氣全消，還有五種配料一次喝飽

好狂的「一桶奶茶」！沒想到奶茶居然能用「桶」來計算，中國CoCo新招限定「奶茶吨吨吨」，滿滿五種配料與超大容量奶茶冰沙，一桶趕走秋老虎。 中國CoCo於八月推出超級限定「奶茶吨吨吨(ㄊㄨㄣˊ

美味Double！肯德基「銷魂蛋撻」強勢回歸，奶香蛋撻＋芒果椰漿西米露，爆漿流心一口上癮

葡式蛋撻與楊枝甘露的相遇！中國肯德基於去年推出「芒芒楊枝甘露蛋撻」，口味備受大眾喜愛，今年9月敲碗成功，再次強勢回歸，一口難忘的雙重粵式經典滋味，一次滿足兩個願望。 中國肯德基重榜回歸的「芒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。