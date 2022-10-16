麥當勞這樣拍！「麥當勞拍照大法」大揭密，把餐點舉上頭、變身紙袋人，創意搞怪無極限
吃麥當勞這樣拍！麥當勞是許多人從早到晚的用餐選擇，怎麼打卡、怎麼拍才更吸引人呢？10/12中國麥當勞推出「上頭照」抽獎活動，直接指定拍照Pose，而在小紅書搜尋榜也出現「麥當勞拍照大法」的有趣話題，和小編一起來看看究竟什麼是麥當勞「拍照大法」吧！
前日，中國麥當勞於官方微博推出「上頭照」轉發抽獎活動，曬出把麥當勞產品「舉上頭」的照片並加上指定話題，即具抽獎資格。中國日常用語「上頭」原是指讓人著迷、不自覺去做的意思，沒想到中國麥當勞這次真的讓人把食物舉上頭！
此外，在中國社群小紅書搜尋中的「麥當勞拍照大法」話題也十分逗趣，點進話題能看見許多「麥當勞紙袋人」的趣味照片。將麥當勞紙袋套在頭上，在眼睛及嘴巴位置挖出空洞，接著就是個人ShowTime囉！拍好的照片還能當作表情包或頭像，快樂吃速食又超有趣，打卡也超吸睛。
⬤ 麥當勞拍照大法小Tips
·向店員拿最大size的紙袋，小size則把後方撕開再戴·食物是最好的拍照道具，邊吃邊和鏡頭互動，就看你的創意啦·越搞怪越好，看不到臉也不怕尷尬
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