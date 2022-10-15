餓了就來份「鱷吐司」！ 夯爆IG的人氣吐司盒子早午餐 巨大排骨、酥脆蛋餅、肉鬆芋泥必點推薦

又一家夯爆的早午餐美食！ 「鱷吐司」顧名思義以萌翻天的鱷魚為主題，製作可愛吐司盒設計及文青系的裝潢風格，現已成為IG人氣打卡美食。

「鱷吐司 A Toast」首間店面座落於公館商圈，二號分店則插旗台北松山區捷運南京三民站附近，大片的落地窗搭配上木質調裝潢，整體是簡約清新日系風格超級好拍，採用的吐司盒子正反面還有不同的鱷魚圖案，還有藏在店內店外各角落的滿滿鱷魚圖繪元素，統統都好可愛！

圖／取自鱷吐司FB

圖／取自鱷吐司FB

店家餐點種類豐富，且為現點現做，所以需要稍加等候，每款吐司都用採用老麵發酵四十八小時的鮮奶吐司，夾入各式各樣的創意配料，其中有一點很棒的是麵包就算冷了，還是頗為軟酥。

口味大推的有「芋頭尬肉鬆」，用台灣有名的大甲芋頭打成芋泥，加上基隆老字號的肉鬆，鹹鹹甜甜好滋味；「鱷勢力排骨」，MENU上特別標註是採用西門老店金排骨，超巨大的排骨呈現肉質軟嫩多汁，加入醃製小黃瓜、滑蛋、生菜，口感平衝油膩讓人感到驚艷；「高麗菜起司蛋餅」以酥脆蛋餅皮加入滿滿的高麗菜及誘人的起司，嚐起來香氣四溢。

圖／取自鱷吐司FB

此外，「鱷吐司」還是一間寵物友善餐廳，只要帶來的寵物小夥伴不上餐桌、自備坐墊、不與主人共用餐廳餐具，就能與寵物一同享受一場人氣早午餐美食約會。

圖／取自鱷吐司FB

圖／取自鱷吐司FB

「鱷吐司A Toast」

公館店

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄7號（臨近捷運公館站）

電話：02-2363-0101

南京三民店

地址：台北市松山區南京東路五段210號1樓（臨近捷運南京三民站）

電話：02-2756-0101

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