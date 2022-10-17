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加1元送1杯！二口旅茶新推「喝的奶油蘋果肉桂派」，新品「加1元再多一杯」，奶霜控手刀開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專
圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專

用喝的甜點正夯！近期各家手搖推出「喝的甜點」系列手搖飲品，不僅有喝的「芝士檸檬塔」，現在手搖品牌「二口旅茶」更推出喝的英式甜點「奶油蘋果肉桂派」，甚至至十月底還有「新品＋1元多一杯」的好康優惠，趕快手刀嘗鮮！

圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專
圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專

這次手搖品牌「二口旅茶」推出兩款喝的甜點「蘋香肉桂」系列飲品「蘋香肉桂奶奶」及「蘋香肉桂凍飲」。「蘋香肉桂奶奶」以錫絨紅茶為底，加入Q彈冬瓜凍與諾曼第法式奶霜，以及比利時蓮花脆餅增添口感與英式風味；而「蘋香肉桂凍飲」結合錫絨紅茶與Q彈冬瓜凍，清爽不膩超順口。

圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專
圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專

此外，「二口旅茶」更同步推出「新品＋1元多一杯」優惠，即日起至10/31，凡購買新品加1元，即送「錫絨紅茶奶霜」1杯(每天限量50組)，相當於是買一送一啦！嘗鮮喝新品再送一杯經典茶飲，一次喝兩杯不是問題，手搖控先衝！

圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專
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二口旅茶奶霜使用諾曼地鮮奶油與澳洲乳酪。圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專
二口旅茶奶霜使用諾曼地鮮奶油與澳洲乳酪。圖／取自2xLu二口旅茶FB粉專

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