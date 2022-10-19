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解封後首場實體旅展！ 2022「ITF台北國際旅展」11月4日登場 早鳥票開賣、捐血換票、醫護警消憑證免費入場
全台規模最大、歷史最久，也是國境解封後首場實體旅展來囉！「2022年ITF台北國際旅展」將於11月4日至11月7日在台北南港展覽館登場，早鳥票150元特惠價格已於四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等7大通路限時限量開搶至11月19日止。
邁入第36年、第30屆的ITF台北國際旅展，今年也是解封後首場最大的實體國際旅展，集結日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家及城市，還有航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1200個攤位，除了民眾最期待的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票，還有各國精彩表演、超萌吉祥物大遊行。
台灣觀光協會指出，今年ITF國際旅展早鳥票可享150元特惠價格(原價新台幣200元)，沒買到早鳥票的民眾，也可以在10月20至11月3日開展前，購買9折預售票。同時，為感謝醫護警消人員扛起防疫重任，醫護警消人員只要憑識別證即可免費入場逛展。
為響應公益，更與台北捐血中心合作「挽袖捐熱血，換票作公益」活動，展前6天起至展期第2天(10月29日至11月5日)，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。
台灣觀光協會表示，全球觀光旅遊業歷經COVID-19新冠病毒疫情影響，如今走向與疫情共存的疫後新常態，國際旅遊需求逐漸復甦，今年ITF台北國際旅展在開展前一日即11月3日，將辦實體旅遊交易會，由觀光局邀請全球近百位國際買家來到台灣，媒合國內外買賣家相互交流，為疫後觀光發展做足準備。
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