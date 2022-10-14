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台中人秀身分證！ 下殺3.3折入住「李方艾美」酒店 早餐無限免費吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／李方艾美酒店提供
圖／李方艾美酒店提供

台中人快衝！ 最新星級飯店「李方艾美」推出市民專屬優惠，只要你是台中人，可入住原價18,000元的經典房型直接下殺3.3折，不到6千元即可入住，還能無限享用免費自助式早餐，優惠只到10月底，讓大家吃飽又睡好。

圖／台中李方艾美酒店提供
圖／台中李方艾美酒店提供

全台第二家艾美酒店「台中李方艾美酒店」座落台中火車站斜對面，步行約10分鐘內就能抵達酒店，總樓高25層，全館分為6種房型共有228間客房，每房皆有浴缸、乾濕分離衛浴、盥洗用品與膠囊咖啡機。

餐廳超狂！有機會在早餐時段便享用現切牛排，還有各國特色料理如港點蝦餃、鼠麴粿菜包，清爽的泰式沙拉、義式烤蔬菜等料理皆是通通吃到飽，絕不能錯過這場美食享受。

圖／台中李方艾美酒店提供
圖／台中李方艾美酒店提供

李方艾美酒店「敦Chill睦鄰」台中市民專屬優惠活動，即日起至10/31止，限平日周日至周四入住，可享3.3折優惠價5,888元(原價18,000元)，住進經典雙人房型，隔日起床還能免費享用2客自助式早餐，加人每位也只要1,386元(含早餐、備品)，符合資格的台中民眾記得入住登記時須出示證件哦！

圖／李方艾美酒店提供
圖／李方艾美酒店提供

台中李方艾美酒店

地址：台中市中區建國路111號

電話：04-2224-0888(訂房服務時間9:00-18:00)

官網：https://www.lemeridien-taichung.com.tw/

記者宋健生／攝影
記者宋健生／攝影

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