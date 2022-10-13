水上迺夜市！超Chill「鬧熱關渡節」全台唯一「水上市集」登場，用美食環遊世界，再來場超解壓「枕頭大戰」
行程先排！一年一度的「鬧熱關渡節．光夜市」即將開張，將於10/28、10/29熱鬧登場，今年打造全台唯一的「水上市集」，絕對是本次活動的最大亮點！更有美食餐車、踩街枕頭大戰與真人圖書館等有趣內容，等你鬥陣鬧熱。
沒去過泰國水上市集沒關係，現在讓你在台灣就能感受「水上市集」！2022「鬧熱關渡節．光夜市」將登陸「關渡中港河碼頭」，不僅打造台版「水上市集」，在舢板上大逛特色小攤，還有各類傳統小吃與異國料理，用味蕾環遊世界。
此外，「鬧熱關渡節．光夜市」安排一系列活動，在草地帳棚區有在地攤位及洋溢幸福小時光的藝文品牌，也有「真人圖書館」分享在地大小事。別忘了！10/29記得穿上白T恤，參與「踩街枕頭大戰」，來場紓壓有趣的小小戰鬥吧！
「鬧熱關渡節．光夜市」精彩活動1次看
⬤ 浮光掠影－水上市集區（10/28、29）⬤ 吃光光－美食餐車區（10/28、29）⬤ 關渡之光、小時光－草地帳棚區（10/28、29）⬤ 真人圖書館－北投單位分享在地事（10/29）⬤ 踩街枕頭大戰（10/29）⬤ 光腳丫－地板彩繪（10/28、29）⬤ 北藝大藝陣&樂團表演（10/29）⬤ 科技藝術燈節串連
2022「鬧熱關渡節．光夜市」
地址：台北市中港河碼頭旁（台北市關渡捷運站1號出口，走路10-15min）活動時間：10/28 17:30-21:00、10/29 14:00-21:00
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