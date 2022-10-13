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開鍋免費換再抽餐券！ 「這一鍋 X 繼光香香雞」涮涮麻辣炸雞聯名上市 全聯也買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖說／這一鍋提供
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愛麻嗜辣者快看過來！ 這一鍋皇室秘藏鍋物聯手繼光香香雞推出「涮涮麻辣炸雞」，10/14全聯獨家上市，且即日起只要至全台這一鍋皇室秘藏鍋物用餐，完成指定任務，免費換繼光香香雞乙盤，還能再抽鍋物餐券

圖說／這一鍋提供
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想要在家輕鬆開鍋，來試試「繼光香香雞 X 這一鍋皇室秘藏鍋物」聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，以這一鍋皇室秘藏鍋物人氣招牌鍋底，特選青花椒、燈籠椒、四川大紅袍等數種辣椒調配，融入大骨精燉的特製湯頭，成就溫和不嗆麻辣鍋，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及繼光香香雞無骨香香炸雞，將香香雞覆熱至外表金黃酥脆，涮入鍋中3至5秒，麵衣吸附麻辣湯汁，香、麻、辣滋味在口中散發，讓喜愛嗜辣的粉絲們一吃就愛上。預計14日於全聯獨家上市，獨享價388元。

圖說／這一鍋提供
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歡慶聯名上市，10/23前這一鍋推「雙十鍋慶」活動，至全台門市(吃到飽殿除外)用餐，與活動手舉牌合照並上傳FB或IG打卡及 hashtag「這一鍋」，加碼贈送繼光香香雞乙盤，活動期間獲得最多讚數的照片，FB及IG各贈送一名這一鍋四人餐券乙張，按讚數依次排序第二、三名各贈送這一鍋雙人餐券乙張，這麼好康絕不能錯過。

圖說／這一鍋提供
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