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台味滿分！蕃茄村新推限量「地瓜系列」，必點接地氣「瓜瓜薯萊堡、紫玉地瓜牛奶」，喜歡松露還有「這兩堡」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

十月國慶，必吃台灣在地口味！主打健康自然的早午餐店「蕃茄村」於10月份推出最具台灣味的「瓜瓜薯萊堡」，搭配色彩自然又夢幻的地瓜牛奶，成就一套最接地氣的台式早午餐Set。

即日起至10/31，於蕃茄村指定門市販售。圖／蕃茄村提供
即日起至10/31，於蕃茄村指定門市販售。圖／蕃茄村提供

圖／蕃茄村提供
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本次「蕃茄村」新推出「地瓜系列」餐點與飲品，有限量開賣的「瓜瓜薯萊堡」、「松露豬排地瓜薯萊堡」、「松露麥香雞地瓜薯萊堡」及飲品「紫玉地瓜牛奶」，三款薯萊堡皆使用嚴選台灣本土地瓜，而「松露豬排地瓜薯萊堡」與「松露麥香雞地瓜薯萊堡」則另外佐以松露沙拉醬提味，地瓜與松露互不搶味，入口留香。

左「松露麥香雞地瓜薯萊堡」、右「松露豬排地瓜薯萊堡」。圖／蕃茄村提供
左「松露麥香雞地瓜薯萊堡」、右「松露豬排地瓜薯萊堡」。圖／蕃茄村提供

此外，更推出夢幻新飲品「紫玉地瓜牛奶」，精選紫心地瓜經黃金六道工序調製，包留地瓜纖維與營養，地瓜香氣撲鼻，加上夢幻紫色外觀加持，直搗少女心！爽口不膩又好拍，吃得健康也放心。

圖／蕃茄村提供
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指定門市限量開賣。圖／蕃茄村提供
指定門市限量開賣。圖／蕃茄村提供

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