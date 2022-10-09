台味滿分！蕃茄村新推限量「地瓜系列」，必點接地氣「瓜瓜薯萊堡、紫玉地瓜牛奶」，喜歡松露還有「這兩堡」

逛完週年慶腳好酸？位於南西商圈的「Paper & Tea 柏林選茶」不只可以用新光三越skm points兌換冷泡茶，最近還換上秋季新菜單「澳式大早餐」、「川香胡麻炸雞漢堡」、「蟹肉班尼迪克蛋」「可可甜橙紅茶阿芙佳朵」等新料理，幫逛完街疲累的你補充元氣，沐浴在秋日暖陽裡再享受美食超愜意～

2022-10-09 13:00