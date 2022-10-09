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10月Uber Eats優惠碼整理包，66折爽吃頂呱呱套餐，還有麥當勞第2件5折

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自Uber Eats App、取自Uber EatsFB、麥當勞FB粉專
圖／擷取自Uber Eats App、取自Uber EatsFB、麥當勞FB粉專

繼10月Foodpanda優惠碼懶人包後，再一優惠碼整理包，這次是外送平台「Uber Eats」的10月限定，全用戶可享「頂呱呱套餐下殺66折」、「麥當勞第2件5折」等超值優惠，美食、生鮮送到家，直接外送點一波。

圖／取自Uber EatsFB
圖／取自Uber EatsFB

【全用戶優惠】1次看（優惠碼數量有限、兌完為止）

⬤ 即日起至10/11免優惠碼於活動餐廳下單可享「指定商品買1送1」優惠。

⬤ 即日起至10/11免優惠碼「21世紀指定活動餐廳下單滿520元現折100折」優惠。

⬤ 即日起至10/11免優惠碼「頂呱呱輕饗套餐下殺66折」，輕饗炸雞餐含原味炸雞1塊＋地瓜薯條1份＋指定飲品1杯；輕饗呱呱包餐有呱呱包1個＋阿勇雞塊5入＋指定飲品1杯。

頂呱呱輕饗呱呱包餐。圖／擷取自Uber Eats App
頂呱呱輕饗呱呱包餐。圖／擷取自Uber Eats App

頂呱呱輕饗炸雞餐。圖／擷取自Uber Eats App
頂呱呱輕饗炸雞餐。圖／擷取自Uber Eats App

⬤ 即日起至10/15凡輸入優惠碼「十點優市」即享「Uber Eats優市打8折」優惠，單筆消費須滿599元（不含外送費），最高現折120元。

⬤ 即日起至11/8免優惠碼「麥當勞勁辣香雞翅第2件5折」、「起司脆薯雙牛堡優惠價255元」。

圖／取自麥當勞FB粉專
圖／取自麥當勞FB粉專

⬤ 即日至2023/3/31凡輸入優惠碼「首購優市」，且為Uber Eats優市首購用戶，即享「Uber Eats優市打6折」優惠，單筆消費須滿200元（不含外送費），最高現折150元。

⬤ 即日起至10/31凡輸入優惠碼「180好秋」即享「生鮮雜貨現折180元」優惠，單筆消費須滿999元（不含外送費），每人限用1次。

⬤ 即日起至10/31凡輸入優惠碼「500好秋」即享「生鮮雜貨現折500元」優惠，單筆消費須滿1999元（不含外送費），每人限用1次。

⬤ 即日起至10/11凡輸入優惠碼「雙十買全聯」即享「全聯打9折」優惠，單筆消費須滿599元（不含外送費及其他優惠折抵），最高現折100元，每人限用2次。

⬤ 即日起至10/11輸入優惠碼「國慶買DONKI」即享「DON DON DONKI打9折」優惠」，單筆消費須滿999元（不含外送費），最高現折150元，每人限用2次。

⬤ 10/12至10/18凡輸入優惠碼「繼續放價屈」即享「屈臣氏現折200元」優惠，單筆消費須滿999元（不含外送費及其他優惠折抵），每人限用2次。

⬤ 10/12至10/25凡輸入優惠碼「十在家樂福」即享「家樂福／家樂福超市生鮮雜貨打85折」優惠，單筆消費須滿499元（不含外送費及其他優惠折抵），最高現折150元，每人限用2次。

【新用戶優惠】（優惠碼數量有限、兌完為止）

⬤ 新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，訂單須滿最低消費金額。

⬤ 即日起至10/31新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「首購三百」即可享「消費49元打2折」優惠，單筆最高現折300元，每人限用1次，限指定美食外送、外帶商家使用。

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Uber Eats 炸雞 頂呱呱 麥當勞 21世紀

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