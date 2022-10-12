搞怪開城！2022「桃園萬聖城」10／29登場，盤點五大必拍主題與秘密活動，大嗨一波「踩街遊行、演唱會」，刷城刷起來

萬聖節先嗨起來！不讓新北耶誕城專美於前，今年2022「桃園萬聖城」將於10/29盛大開城，本年度以「驚魂馬戲團」為主題，一路從10/29起搞怪到11/6，整整9天一同變裝搞怪，打卡可愛又恐怖、邪惡又無害的大型裝置藝術，週末還有多樣精采活動，直接在耶誕前先嗨一波，2刷、3刷萬聖城！

圖／取自樂遊桃園FB粉專

2022「桃園萬聖城」看點總集合

⬤ 5大必拍超應景裝置藝術

1、馬戲團迎賓入口2、巨耳兔的詛咒世界3、蝙蝠的顛倒世界4、萬聖小屋5、主舞台：驚魂馬戲棚

2022桃園萬聖城主題為「驚魂馬戲團」，以寵物及馬戲團表演為主軸，加入巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，融入5座大型裝置藝術，馬戲棚每晚六點開始每半小時播映5分鐘的搞怪動畫秀！更特別的是，「巨耳兔的詛咒世界」重現火紅恐怖電影「咒」，大型氣球製成的詛咒兔與滿滿的百家姓牆面，每觸動不同姓氏都有特殊驚喜喔！

馬戲團入口圖／取自2022桃園萬聖城官網

巨耳兔的詛咒世界。圖／取自2022桃園萬聖城官網

蝙蝠的顛倒世界。圖／取自2022桃園萬聖城官網

TAOYUAN萬聖小屋。圖／取自2022桃園萬聖城官網

驚魂馬戲棚。圖／取自2022桃園萬聖城官網

⬤ 必玩精彩活動󠀠

·10/29 魔術秀 + 原樣之夜演唱會·10/30 COSPLAY踩街大遊行＋Coser伸展台·11/5、11/6 MOMO、YOYO偶像明星見面會·10/31-11/4 晚間7點「主題之夜」(Candy’s Night、Lady’s Night、Gental’s Night及制服趴等)

今年萬聖城將由台灣知名魔術師文沛然以國際級魔術揭開序幕，從開幕夜就震撼你我，更請到原民歌手現場同歡；萬聖前夕大鬧一波，變裝踩街絕對是本次活動的話題看點，變裝獲得代表讚賞的粉紅氣球還能兌換小禮物；而在Coser伸展台拔得頭籌更有機會抱回5000元現金。這麼多有趣、精彩的活動，一週刷一次也不會膩。

往年活動圖。圖／取自桃園觀光導覽網

往年活動圖。圖／取自桃園觀光導覽網

󠀠⬤ 加碼青埔第二展區：置地廣場

想和「萬聖巨貓」與「南瓜」來張合影，到此可千萬不要錯過，還能安排來個青埔-桃園2商圈一日遊。

第二現場－隱藏版藝術裝置。圖／取自2022桃園萬聖城官網

⬤ 秘密活動

凡在萬聖城盟友店家消費滿額，就可獲得萬聖城專屬小物兌換劵，拿著兌換劵至萬聖城的萬聖小屋即可兌換專屬小物喔！(相關活動辦法與盟友店家名單請至桃園萬聖城官網查詢)

桃園藝文廣場

地址：桃園市桃園區中正路1188號

桃園置地廣場

地址：桃園市中壢區春德路101號更多活動詳情請至桃園萬聖城官網查詢：點我傳送門

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